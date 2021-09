DA JE MOJA MAMA OVO ZNALA, MOŽDA NE BI UMRLA: Anđelina o operacijama zbog RAKA - šokirale  svijet a njoj su spasle život

Anđelina Džoli je iznenadila javnost kada je objavila da je odstranila obe dojke, jajnike i jajovode. Sada je progovorila o tim operacijama.

Prije osam godina, Anđelina Džoli (46) iznenadila je svijet kada je za "Njujork tajms" objavila da je preventivno odstranila obije dojke, jer je saznala da nosi mutaciju gena BRCA1 koja povećava rizik od raka dojke i raka jajnika.

Glumičina majka Maršelina Bertran borila se godinama s rakom dojke, i na kraju je opaka bolest pobijedila. Maršelina je preminula od raka, a Anđelina odlučila da uradi genetsko testiranje kako bi saznala svoj rizik za nastajanje ove bolesti.

Dvije godine kasnije, Džolijeva je obelodanila da je odstranila i jajnike i jajovode. Ovakav vid preventivne hirurgije tada nije bio naročito poznat običnoj javnosti, ali je njeno priznanje izazvalo pravu lavinu reakcija. Velika Britanija zabeležila je dvostruki skok u broju zahteva za ovakvo genetsko testiranje u državnim ustanovama.

Anđelina kaže da nije mislila da će njena priča tako odjeknuti, i da je povremeno u životu muči samopouzdanje.

"Nikada u životu nisam mislila da ako uradim nešto, to će napraviti neku razliku u svijetu. Ne mislim o sebi na taj način. Jednostavno sam pomislila - da je moja mama znala za ovo, da je pročitala ovakav tekst i otišla na ovakvu operaciju, možda bi i dalje bila živa. Htjela sam to da napišem jer sam željela da druge mame to pročitaju", rekla je ona.

Razvod, gubitak majke, borba za starateljstvo, kroz sve te stvari Anđelina je prolazila dok su se mediji naslađivali time da je prikažu kao "zlu" ili "ludaču". Novinarka "Gardijana" zapaža da Anđelina izgleda umorno i ispijeno.

"Slomljena sam. Nije samo proteklih pet godina, već posljednja decenija. Postoji mnogo toga što ne smem da ispričam", kaže Anđelina dok izgleda kao da će zaplakati.

Glumica je u istom intervjuu ispričala i o velikoj izdaji Breda Pita, vezanoj za napad od strane Harvija Vajnstina. Bivšem mužu nije oprostila što je preko tog napada "prešao".

Anđelina kaže da ne ume da odgovori na pitanje "kako si".

"Kako sam? Nisam izašla iz svega toga, teško mi je da odgovorim na to pitanje. Znam da nekada možeš da preživiš stvari, ali ne i da znaš kako da nastaviš. Pokušavam da budem otvorena kao ljudsko biće. Znam u dubini duše da, ako ti i samo šačica tvojih najbližih znate kroz šta si prošao, za šta se boriš ili šta žrtvuješ, možeš da se pomiriš s tim uprkos svemu što se oko tebe odvija", rekla je glumica.