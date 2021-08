Starleta Tara Simov kaže da je bivši dečko proganja i da zbog toga oseća da joj je bezbednost ugrožena.

Tara Simov nedavno je objavila snimak na kojem njen bivši dečko Nenad Aleksić Ša pokušava da uđe u njen stan, nakon čega je tvrdila da je proganja.

Danima unazad bukti rat na društvenim mrežama u kojem Ša i Tara iznose prljav veš ne samo iz njihove veze već i iz reperovog braka. Snimak na kojem Ša lupa na vrata Tari uznemirio je njene fanove, ali i njenu porodicu.

Tara otkriva da su se proganjanja smanjila, te da se nada da ih više neće ni biti.

AKO ŠA NASTAVI OVAKO TRAŽIĆU ZABRANU PRILASKA: Tara se ne oseća sigurno - posle SKANDALOZNOG preuzima drastične mere!!

"Prestao je da me proganja nakon emisije u kojoj je bio sa Sandrom Rešić, ali ukoliko nastavi to da radi, kao i mnoge druge stvari koje su se dešavale u prethodnom periodu biću prinuđena da tražim zabranu prilaska. Neću ga tužiti, to nije moj manir ali želim da budem bezbedna".