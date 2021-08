BIVŠEM MUŽU PORUČILA SAMO JEDNO! Ana Kokić se oglasila prvi put nakon što je Rađen objavio sliku s novom devojkom!

Pevačica otkrila šta misli o novoj ljubavi bivšeg muža.

Bivši vaterpolista, Nikola Rađen nakon razvoda od pevačice Ane Kokić, započeo je romansu sa Milicom Ristić, a nedavno je objavio i njihovu prvu zajedničku fotografiju na kojoj ljubi zgodnu devojku.

Ana Kokić, radi punom parom, a osim što je posvećena nastupima, svojim ćerkama, tu su i nova iznenađenja, koja će uskoro predstaviti publici.

Pevačica je sada prvi put rekla je šta misli o novoj ljubavi svog bivšeg muža.

"On čovek vrlo dobro zna šta radi u životu, i ja mogu samo da mu želim sve najbolje, kao što mu i želim. Ja sam više puta rekla da sam mu ja uvek bila prijatelj i sada sam mu prijatelj i uvek ću mu to biti, to je čovek sa kojim ja imam decu i ne postoji ništa što može da naruši taj odnos", rekla je Ana za "Kurir".