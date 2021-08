SMATRA SE RUŽNOM NAVIKOM, ALI LJUDI KOJI JE IMAJU SU SJAJNI PRIJATELJI: Govore istinu i uvek daju dobre savete!

Celog života nas uče da je psovanje ružno, ali izgleda da postoje i dobre strane ove ružne navike...

Izvor: Liderina/Shutterstock.com

Otkako progovorimo roditelji nas uče da je psovanje loše i ružno. Međutim, jedna zanimljiva studija utvrdila je da su ljudi koji psuju zapravo sjajni prijatelji, a evo i zašto.

Uvek će vam reći istinu

S obzirom na to da je psovanje praktično nešto što radimo nesvesno – jer, niko ne zastane, pa razmisli šta bi mogao da opsuje, već to jednostavno izgledi – smatra se da su osobe koje to rade iskrenije. Kod njih nema "filtera", već uvek govore ono što misle, što je sjajna osobina za osobu koja vam je prijatelj.

Iskreni prijatelji nam ponekad kažu i nešto što ne želimo da čujemo, ali upravo nam je to i potrebno, a ne neki laskavac...

Daju sjajne savete

Mnogi na "prvu loptu" pomisle da su osobe koje često psuju manje inteligentne ili da imaju siromašan rečnik.

Međutim, istraživanje je pokazalo da što osoba bolje poznaje jezik kojim govori, to može efikasnije da koristi psovke i da se izražava.

To će svakako biti od koristi kada iskreni prijatelj treba da vam da savet...

Ljudi su od poverenja

Da biste pred nekim psovali, potrebno je da mu verujete i da budete opušteni u društvu te osobe. A osoba koja vama veruje dovoljno da bude potpuno opuštena u vašem društvu je i osoba kojoj vi možete da verujete...

Psovanje je dobro

Postoji još jedan razlog zašto je psovanje dobro – pomaže nam da bolje podnesemo neku bol!

U jednoj studiji učesnici su stavljali ruke u hladnu vodu i mogli su da psuju koliko žele, a u drugom "krugu" su morali da koriste neutralne reči. Ispostavilo se da su mogli da podnesu više boli kada su mogli slobodno da "ispaljuju" psovke.

Isto važi i za emocionalnu bol, jer nam izbacivanje frustracija kroz psovke pomaže da se bolje osećamo.