JA SAM SVOJIM PRIMEROM POKAZALA KAKO SE REŠAVA PROBLEM NASILJA! Nataša Bekvalac o SKANDALU na nastupu Bube i Džale!

Pevačica Nataša Bekvalac rekla šta misli o skandaloznom postupku obezbeđenja na koncertu Bube i Džale u Nišu

Izvor: MONDO, Stefan Stojanović, ATA Images, Antonio Ahel

Nakon što su se sarajevski reperi Buba Koreli i Džala Brat našli u žiži javnosti zbog skandaloznog snimka s njihovog nastupa u Nišu kada je mladić iz publike dobio batine, kolege su masovno osudile njihov postupak.

Popularnom muzičkom dvojcu je navodno zabranjen ulazak u Srbiju i otkazan nastup na predstojećem festivalu, a sada je slučaj prokomentarisala i Nataša Bekvalac sa Sajma na kojem je primila treću dozu vakcine protiv koronavirusa.

"Ja sam protiv svake vrste nasilja. Kako se to rešava ja sam svojim primerom pokazala, jako je bilo neprijatno gledati sve to. Vlasti rade onako kako misle da je najpametnije. Pričalo se da sam otkazala nastup zbog njih, ali to nije istina, otkazala sam iz privatnih razloga", rekla je pevačica.

Pogledajte kako je izgledao incident na koncertu Buba Korelija i Džale Brata u Nišu:

Pevačica Nataša Bekvalac pretučena je 2018. godine od strane bivšeg supruga Luke Lazukića, i to samo 40 dana nakon što se porodila, nakon čega ga je prijavila policiji.