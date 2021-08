MENI NIKO NE PRILAZI, JE L' SAM ŠUGAVA?! Tanja posle lamborginija progovorila o udvaračima i muškim sponzorušama

Pevačica Tanja Savić otkrila da nema "ni udvarača ni sponzora"

Izvor: Instagram / tanja_savic_private

Pevačica Tanja Savić, koja je pre nekoliko dana izazvala pažnje postom o "lamborginiju", otkrila je da nema emotivnog partnera, kao i da joj se niko ni ne udvara.

Na glasine da je tokom boravka na primorju "našla sponzora", Tanja je rekla: "Jedino ja mogu da budam sponzor nekom. Pevačice koje stvarno zarađuju imaju sebi da obezbede sebi lep život. Obično se muške sponzoruše kače za takve pevačice".

Tanja je otkrila i da joj muškarci ne prilaze.

"Nema to kod mene. Ja kažem šta je to kad mi neko priđe... Koleginica, poznanica, bilo ko, govore mi kako im se udvaraju muškarci, a pritom je udata, to je meni van svake pameti. Kako meni niko ne prilazi, šta je ovo? Je l' sam ja šugava? Počela sam kao Ana Nikolić... Ne prilaze mi, jer ne zračim tako - zaključila je Tanja Savić u emisiji "Premijera".

Pogledajte Tanjine slike s plaže: