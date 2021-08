JAO, BOŽE! DALEKO BILO! Ana Bekuta šokirana zbog Đanijevog snimka na kojem pije iz cipele! JASNO rekla šta misli o tome!

Ana Bekuta je zgrožena zbog onog što je uradio njen kolega.

Izvor: Printscreen Zvezde Granda/Kurir/Printscreen

Nedavni snimak na kojem je Radiša Trajković Đani pio alkohol iz tuđe cipele na jednom slavlju iznenadio je javnost i izazvao burne reakcije, a šta o tome misli otkrila je i Ana Bekuta.

Ana nije želela puno da priča na tu temu, ali je stavila do znanja da je šokirana.

Na pitanje da li bi pristala na tako nešto zarad bakšiša, pevačica je odgovorila:

"Jao, Bože, šta tu ima da se komentariše? Daleko bilo!".

Podsetimo, nakon ovog snimka Đani je rekao da "nije dvorska luda".

"Ne radim to na slavljima stalno, daleko od toga. Pa nisam vam ja dvorska luda koja bi to radila stalno. Bilo je slavlje mog prijatelja i ponela me emocija, te sam zato to uradio. Uradio sam to za dobrog druga, čista šala i zezanje", izjavio je Đani za Blic.

Pogledajte snimak o kojem se pričalo: