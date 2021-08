TOŠIĆ JE BIO OPSEDNUT JEDNOM PEVAČICOM! Sa 16 godina oblepio je sobicu njenim posterima - Sudbina ga je iznenadila!

Čini se da su se Dušku Tošiću ostvarile sve želje iz detinjstva.

Duško Tošić dana je jedna od naših najpozantijih fubalera koji iza sebe ima bogatu karijeru, a nosio je i ders reprezantacije Srbije.

Iako danas živi u luksuzu njegovo odrastanje nije bilo lako. Zbog nemaštine roditelji su odlučili da ga daju u dom u Zrenjaninu, gde je proveo 3 godine i napravio prve fubalske korake.

Dešavalo se da nema šta da jede te mu je pobednica Zadruge 4 i Kijina majka koja 30 godina radi kao kuvarica u restoranu u Zrenjaninu Nadica Kockar izlazila u susret i spremala obroke.

Sve ovo je danas daleko iza njega, a Duško zahvaljujući velikom trudu i talentu sada živi na visokoj nozi i uživa u ljubavi sa Jelenom Karlušom i njihove dve ćerke Nikom i Atinom.

Duško se Jelenom oženio 2008. godine, a malo kome je poznato da je još kao mladić na početku karijere bio njen veliki fan.

Kako je Karleuša jednom otkrila da je njegova sobica u kojoj je živeo bila je oblepljena njenim posterima, a tada verovatno nije ni sanjao da će upravo ona biti supruga.

"Sa 16 godina prešao je u OFK Beograd. Naknadno sam saznala od njegovih drugara iz OFK da je ta sobica u kojoj je on živeo bila oblepljena mojim posterima. Na kraju balade, on se oženio ženom sa postera i napravio joj dvoje dece. To je divna, dirljiva priča", otkrila je Karleuša svojevremeno.

JK je od Duška starija sedam godina, a čini se da je Tošić ispunio sve svoje želje iz detinjstva!