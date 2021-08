BILO MI JE TEŠKO GODINAMA: Neda Ukraden nikada ne bi opet započela karijeru na ovim prostorima

Ističe da ono što je postigla je podvig nad podvizima.

Neda Ukraden jedna je od najvećih zvezdi s ovih prostora koja ima uspešnu karijeru koja traje već decenijama, ali naglašava da nikako ne bi vratila vreme na početak i ovde opet sve započela.

Svojim uspesima je i te kako zadovoljna, ali dodaje da nije bilo nimalo lako dostići ih.

"Ne bih počinjala karijeru nikad na ovim prostorima da se sad vreme vrati na taj moj početak. Ovo što sam napravila u svom životu je podvig nad podvizima. Biti obrazovan, raditi, sam podizati dete, to je mnogo teško. To nisu samo momenti, to su bile godine koliko mi je bilo teško", rekla je Neda, ali ne želeći da uvredi bilo koga, već da objasni koliko u pojedinim slučajevima vlada nepoštovanje prema pevačima poput nje.

"Možda negde gde se više ceni profesionalizam, gde se ceni čovek koji se bavi pevanjem, ali i čovek koji zna da ispoštuje medije i publiku", dodala je.