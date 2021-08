LJUDI NE VIDE KOLIKO JE MOJ SIN PAMETAN: Dara ga upisala u englesku školu - Otkrila šta joj stalno govori

Ponosna mama pohvalila sina.

Izvor: Instagram/darabubamara_official

Dara Bubamara nedavno je istakla da ima divan odnos sa svojim 24 godine mlađim dečkom Tonijem, kao i sa bivšim suprugom sa kojim ima sina Kostu.

Ponosna majka nije propustila priliku da pohvali i svog naslednika Kostu koji uskoro polazi u englesku školu. Za njega kaže da je veoma vaspitano, kulturno dete i žao joj je što ne želi da se eksponira - kako bi i drugi iz prve ruke to videli.

"Presrećna sam zbog toga, jer je jako kulturano i vaspitano dete. Žao mi je što neće da se eksponira, pa ljudi ne mogu da vide koliko je divan i pametan. On mi često kaže: 'Mama, ti si meni kao drugarica'. To je taj neki fazon večite devojčice", rekla je ona za "Ekskluzivno", pa nastavila o tome odakle crpi toliku energiju po kojoj je svakako poznata, a tu crtu povukla je na majku, bez koje je ostala pre jedne decenije.

"Mnogo radim, ali to se na meni ne vidi. Mojih dva sata koncerta je kao nečijih pet. Međutim, naporna su ta putovanja. To je stvarno naporno, ali kažem, odmarala sam celu koronu, voli me publika i moram biti presrećna zbog toga. Imam zdravu porodicu i prelepog sina, nema razloga da se sekiram", rekla je Dara i dodala:

"Mama mi je bila strašno veliki borac i stalno je htela da bude uspešna i bolja. Ja sam na nju, tako da ja mislim da ću tek da obaram rekorde. Moje pravo vreme tek dolazi… Ljudi stalno od mene očekuju da se smejem, a nekad mi nije do života. Skoro su Turci hteli da se slikamo, ja pitam zašto, oni kažu: 'Pa, ti si zvezda'".