ŠIJAN OTIŠAO USRED SPREMANJA PROSLAVE! Goca otkrila šta se desilo - Jako me je IZNERVIRAO!

U vili u Surčinu organizovana je proslava povodom rođenja sina Mirka Šijana.

Izvor: Instagram/miresijan/Kurir Tv/Printscreen

Bojana Rodić i Mirko Šijan postali su roditelji sina Zorana, a u vili Goce Božinovske organizovana je proslava ovim povodom.

Gosti pristižu, a ponosna baka je otkrila zašto se Mirko ranije iznervio i napustio spremanje velike proslave.

"Mirko me je iznervirao jer je htio da momentalno krene žurka i da me automatski prekine u cijelom tom spremanju! Stižu stolovi, stiže ovo, stiže ono... On bi odmah sve", rekla je Goca, pa otkrila zašto njen sin nije učestvovao u spremanju proslave.

"Otišao je onda malo da odspava, jer je on slavio negdje do dva! Još nije ni hrana stigla, a on govori: 'Mogu li ja ovo da iznesem što imamo, da počastim novinare?'. Rekla sam mu: 'Ma, nosi!'", dodala je Goca.

Gosti su počeli da pristižu u vilu u Surčinu, a među prvima je stigla Sanja Đorđević koja je ponosnom ocu Šijanu pocijepala majicu.