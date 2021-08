DA JE BRAK BIO DOBAR, ŽENA MI NE BI DALA DA UĐEM U RIJALITI! Ša progovorio o Ivani i njenom odnosu s Tomovićem!

Nenad Aleksić Ša otvorio je dušu o bivšoj ženi, porodici, Tari Simov i prijateljstvima koja su pukla.

Nenad Aleksić Ša ne odvaja se od Tare Simov, dok se njegova bivša supruga Ivana ne odvaja od Vladimira Tomovića.

Bivši učesnik Zadruge se pohvalio i novim članom porodice kojem su on i Tara dali ime April, a sada se osvrnuo na priče o tome da između Ivane i Vladimira postoji i nešto više od prijateljstva.

"Nismo se čuli i nema potrebe da se čujemo, svako je krenuo svojim putem. Ne zanima me s kim je i šta radi. Ne obazirem se s kim će da bude", jasan je bio reper, pa se osvrnuo na priče da pojedini ljudi ulaze u rijaliti kako bi pobegli od braka.

"Iskreno, da su ti brakovi funkcionisali kako treba, ne bi došlo do prekida ni do razvoda. Da je brak dobar, žena ne bi dozvolila njenom muškarcu da uopšte uđe u isti", rekao je, pa progovorio i o porodici.

"Što se tiče porodice, nisu iz fazona da se mešaju u moj život. Moja odluka je moja odluka i neće mi sugerisati šta i kako treba da radim."

Što se tiče odnosa s Tarom, koja je nedavno slupala njegov automobil vredan oko 100.000 evra, pritom vozeći bez vozačke dozvole, Ša je rekao da je sve u najboljem redu, kao i da nije tačno da jedno drugom brane druženja.

"Gledajte ovako, što se tiče mene i Tare, mi jedno drugom ne branimo da se družimo, to su glupe priče. Moj odnos s Franom nema apsolutno nema veze s njom. Stvarno sam imao dosta obaveza, mnogo radim, zato nisam stizao da se viđam s ljudima, samo sa svojim najbližim drugarima i to jako teško", rekao je Ša i dodao kako je dobio sve što je očekivao od odnosa s Tarom.

"Da nisam dobio to što sam tražio, onda ne bi bio sa njom. Mi smo zajedno, sve je okej. Samo smo odlučili da se ne oglašavamo više. Gledamo da zadržimo svoju privatnost, a u novinama se piše sve i svašta, samo smo odlučili da sve ignorišemo, tako je najbolje. Bavimo se samo našom vezom. Mnoge naslovne strane, mnogo gluposti, odlučili smo ništa da ne demantujemo i ne spominjamo, tako je najbolje. Posvetili smo se jedno drugom."

O odnosu s Franom, s kojim je bio najbolji prijatelj tokom deset meseci u Zadruzi, Ša je rekao sledeće:

"Ne znam kako da ti opišem to, mi nismo u lošim odnosima. Nije da ne pričamo, odjednom sam čuo da on sa mnom nije dobar, mi se nikada nismo posvađali, jednostavno sam dosta putovao. Na jednom pod putovanja sam mu se javio i rekao nemoj da misliš da sam te zaboravio, javiću se da se vidimo, a u međuvremenu sam čuo da je ljut. Ja na njega nisam, i dalje imam lepo mišljenje, sve je okej. Ne znam, ljudi to smatraju kao prekid prijateljstva, ako tako to misle, okej".

Takođe je istakao i da o Marku Đedoviću i dalje ima lepo mišljenje, iako su se više puta sukobili.

"Spustili smo loptu, mi smo proveli deset meseci tamo, družili smo se, šta se izdešavalo izdešavalo se, ja sam to sve ostavio iza sebe. Što se kaže nema tu zle krvi, nema ljutnje. Mogu da kažem da smo okej i da imam lepo mišljenje bez obzira na sve", zaključio je Nenad Aleksić Ša.