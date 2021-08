VELJKO RAŽNATOVIĆ GAJI PRASIĆE! Kupio ogroman plac i objekat od 5.000 kvadrata - Uložio 50.000 € u novi biznis! (FOTO)

Veljko se posvetio uzgoju stoke.

Sin Svetlane Cece Ražnatović profesionalno se bavi boksom, a veliku pažnju posvećuje i svojim psima uglavnom azijskim ovčarima, od kojih je kako se ranije pisalo zaradio čak 50.000 eura za godinu dana.

Veljko sada navodno ima još jedan biznis - uzgaja stoku na novoj farmi. Kako saznaje "Kurir" nedaleko od Žitorađe, odakle je Ceca porijeklom, nalazi se selo Stara Božurna, gdje je Ražnatović kupio ogroman plac, na kom je sagrađen objekat koji ima više od 5.000 kvadrata.

Kako su rekli mještani ovog sela on je u posao uložio oko 50.000 eura.

"Ovaj plac je platio sigurno 30.000 eura, velika je farma koju ne može svako da priušti. Unutra ima mnogo svinja i prasića, kupio je i konja, a u sve to uložio je još najmanje 20.000 eura. Imaju ljude koji dolaze i vode računa o svemu. Nisam ljubomoran, meni je drago što je tu, ja svakako ne bih imao para to da kupim. Bolje što je on kupio, pa ulaže u to, nego da propada", rekao je jedan od komšija.

"Posle ovog članka sigurno će se još ljudi vratiti u naša sela. Mladi i dalje bježe od seoskih poslova, ne shvataju da je poljoprivreda budućnost naše države", rekao je Goran, koji ima kuću u blizinu Veljkove farme.

