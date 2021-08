ZABOLA SI MI NOŽ U LEĐA, BRANILA SAM TE U PUNOJ KAFANI! Šok u emisiji! Kristinu napala gledateljka - "DUŽNA SI MI"

Kristini se javila gledateljka koja tvrdi da joj je prijateljica koju je "izbrisala".

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Gledateljka koja tvrdi da je njena prijateljica, sasula je Kristini Spalević u emisiji svašta "u lice" navodeći pritom i kako joj je ostala dužna.

Nakon što je Kristina u emisiji otkrila detalje susreta s Kristijanovom ženom, doživela je neprijatnost.

"Ja sam te pozvala da te pozdravim, jer smo bile prijateljice, ili sam ja mislila da smo prijatelji. Jesi mi ostala možda nešto dužna? Ko te je ispratio? Ko te je oblačio, dao ti onu kosu?", govorila je gledateljka, na šta je Kristina ostala zatečena i rekla kako ju je majka upozorila na ovo.

Gledateljka je otkrila da je Milica Kemez bila njena učenica, a Kristini je rekla da "nema kulture" i da ona "prijatelje ne prodaje", kao i da se Kristina "pravila luda da ne zna ko je".

"Ona mi je i te kako zabola nož u leđa. Bio je lokal pun ljudi gde sam je branila, ona zna zbog čega. Radila sam joj kosu do dva sata. Ti mene nazivaš psihopatom. A ti dobro znaš kako su tebe nazivali i gde si išla. Pogledaj u kameru, ja imam sve crno na belo, imam snimak da pokažem. Ja sam prijatelj kom se nisi udostojila da se javiš! Ja imam snimljeno ono za kosu, jesi mi ostala dužna za to?", pitala je gledateljka.

"Mogu da uzmem telefon i da se pozabavim s tobom, i da kažem s kim si se kretala. Da li postoji razlog zbog kog se nisam javila? Koliko sam ti ostala dužna?", uzvratila je Kristina.

"Ovde se ne radi o parama, nego ti znaš koliko sam bila uz tebe i koliko sam ti pomogla! Jako si bezobrazna, bila si neko ko je jeo i pio sa mnom. Mene ne zanima tvoja prošlost, ali nemoj da budeš bezobrazna prema ljudima koji su ti prijatelji", nastavila je gledateljka, posle čega je Kristina rekla da je obrisala sve ljude s Instagrama, a ne samo nju.

Kristinu Spalević napala gledateljka

"Sećaš li se šta sam radila, kad sam te branila pred punom kafanom? Takve ljude ne zaboravljaš, javiš im se! Da li sam ja bila fer prema tebi? Ti nisi fer što se nisi javila!"

"Prvo, moji neki neprijatelji su kontaktirali Kristijana da bi me blatili, a isti ti ljudi nisu mogli da kažu da ja nisam prijatelj. Ja sam imala katastrofalnu prošlost, ali ostavljam to za sebe. Ja sam rešila da ceo svoj život zatvorim i fokusiram ga na jednu osobu. Planiram da radim na porodici, na bebi. Ceo svoj svet sam našla u Kristijanu, često se svađam sa njim oko nekih stvari, ali zašto sam pomenula Milicu? Čula sam se s tobom, rekla si mi neke informacije koje sam mogla da iskoristim protiv nje. Neko drugi bi zloupotrebio te informacije. Nisam je pomenula. Nisam namerno htela da ti se ne javim na ulici. Često sam zamišljena, ali ja ne bih uradila nešto kao ovo što si ti sad. Ničega se više ne plašim, ali ovo nije bio način da mi se obratiš, mogla si da dođeš do mene", poručila joj je Kristina u emisiji "Narod pita".