3 ZNAKA U NAJVEĆEM PROBLEMU SVE DO SEPTEMBRA! Mars u Djevici im okreće život NAGLAVAČKE, evo šta će im biti jedini spas

Mars u Djevici uticaće na sve znake horoskopa, ali posebno na ova tri!

Mars u Djevici traje sve do 14. septembra, i odraziće se na nekoliko sfera našeg života.

Bez obzira na to u kom znaku ste rođeni, trebalo bi da povedete računa da ne biste imali probleme! Mars u Djevici tjera nas da budemo organizovaniji, ali može da nas navede i na pogrešan put, ka svađama i nesuglasicama koje sami izazivamo.

Mars u Djevici, koji traje do septembra, posljednje dane leta predstavlja nam kao trenutak da dovedemo život u red. Želećete dobre stvari - da se naspavate, da pravilno jedete i ne doživljavate pretjerani stres.

Djevica je poznato pedantan znak, Mars je planeta akcije, i kada se sretnu nastaje energija okrenuta organizaciji, redu, harmoniji. Mnogi od nas će početi da sređuju stan ili plakar, konačno pobacati ono što im ne treba, ili "pročistiti" pogrešne ljude iz svog života.

Djevica je analitična, pa bilo koja ideja koju ste "krčkali" prethodnih mjeseci konačno sada može da se iskristališe, u tome će vam pomoći ovaj astrološki period.

Ali, Mars više voli vatrene i vazdušne znake, i kada se nađe u zemljanom znaku Djevice, mogu nastati i problemi. "Upaliće" nam se želja da razmišljamo, analiziramo, da postavljamo ciljeve i nalazimo put da ih ostvarimo i to neće uvijek ići glatko.

Mars u Djevici može da nam podmetne nogu na tom putu, tako što će nas natjerati da sednemo i opsesivno mislimo, umjesto da ustanemo i napravimo važne korake. Posebno neka se paze zemljani znaci, Bik, Djevica i Jarac. Ne bi trebalo kalkulisati sve sitne detalje, smišljati strategije, već pustiti da nas i srce jednako vodi kao i razum.

Ako to ne uradimo, rizikujemo svađe. Mars može uticati na to kako iskazujemo svoje emocije, naročito one negativne - ljutnju, bes, nervozu... Nemojte opsesivno pristupati onome što vam smeta, nemojte odmah "skakati" na ljude koji vas možda nerviraju, važno je da ostanete pribrani. Nekada imamo negativna iskustva kako bi nas nečemu naučila. Iskorsistite ovaj period da više naučite o sebi. Do sredine septembra, budite fokusirani i promišljeni, ali nemojte se zatvoriti u svoje misli i biti pasivni. Pazite kako pričate s ljudima jer Mars u Djevici utiče i na njih, nesporazumi su vrlo mogući. Fokusirajte se na napredak, a ne na ono što vas vuče unazad, bilo da je u pitanju ljubav ili posao.