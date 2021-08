MILOŠ BOJANIĆ SE RASPLAKAO USRED EMISIJE - MOŽDA JE TO BOŽJA KAZNA! Pevač otvorio dušu - Sestra mi se obesila, a brat...

Pevač Miloš Bojanić pred TV kamerama progovorio o najtežim trenucima u životu. Nije krio da su njegovu porodicu zadesile mnoge tragedije koje je teško podneo.

Pevač Miloš Bojanić u jednom intervjuu otvorio je dušu i ispričao detalje iz svog privatnog života posebno govoreći o najtežim trenucima kroz koje je prošao.

"Završim srednju školu i kažem roditeljima kako sad imam diplomu a oni se ponašaju kao da je to normalno. Nisam osetio radost kod roditelja. Tako je bilo i kad sam doneo svoju prvu ploču. Nikad nisu preboleli to što sam otišao od kuće u Novi Sad. Sad to razumem jer su i moji sinovi otišli od mene. Daleko je meni bilo bliže da sednem ujutru na avion i dođem na ručak kod sina u Čikago nego da moj otac iz sela dođe u Novi Sad", priča Bojanić.

Kaže kako je bio dobar sin i da se uvek trudio da njegovim roditeljima ništa u životu ne nedostaje.

"Laka im zemlja. Bio sam pravi sin prema njima. Kad su prestari da rade oni su od mene imali sve u životu. Ali mislim da oni ni u grobu nisu prežalili moj odlazak u Novi Sad. Uvek mi je majka govorila – dođi sine da vidiš majku dok sam još živa, a posle i ne moraš da dolaziš. Kajem se što više nisam provodio sa njima. Mnogo sam vremena proveo bezveze a trebalo je da provedem sa njima. A to čovek shvati tek kad ih izgubi. Ja to nikad neću prežaliti. Sve je to život, i ja sam 20 godina bio u situaciji da jednom godišnje vidim svoju decu. Možda je to kazna Božija, ovaj gore sve vidi", rekao je Bojanić.

Napominje kako je njegovu porodicu i familiju zadesilo nekoliko teških tragedija koje su ga mnogo pogodile.

"Imao sam velikih tragedija u porodici i familiji – sestra mi je umrla u 48. godini, to me posebno pogodilo, brat od tetke u 36. umro na spavanju. Jedna sestra mi se obesila, jedan brat se ubio iz puške… Sve sam to jako teško podneo", ispričao je on.

Inače danas deluje kao da su svi problemi iza njega. Pevač danas vodi lagodan život, u skladnom braku je sa suprugom Brankom, sinovi su uspešni u svom poslu...

Široj javnosti je poznato i to da Miloš i njegova supruga poseduju poseduju vilu na obroncima Fruške gore za koju se pisalo da je pevač u nju uložio 1,5 evra. Zamak je na prodaju, a pošto nema žurbe, dok ne naiđe kupac, pevač i njegova supruga odlučili su da ga izdaju.Vest o prodaji osvanula je pre nekoliko godina, a dok kuća ne bude prodata vrata su otvorena za sve one koji žele da provedu dan, dva ili više u njoj, pa čak i da prave proslave ili jednostavno dođu na odmor. .

"Tek smo skoro to krenuli. Moja supruga i jedna njena drugarica, koja ima iskustva sa time, to vode. Ona je menadžerka. Vila je ostala na prodaju, ali sad, ne žurimo, videćemo. Suprugina ideja je bila da se to izdaje, ona je bila zainteresovana za to. Ja renoviram ovu kuću na moru, a ona voli da se i ona nečime zanima, pa je predložila izdavanje. Rekla je: 'Mužu, da se napravi bazen i napolju, napravi mi ovo, sredi mi ono', ja to napravim, a ona to sad radi. U fazi izdavanja smo nedelju dana. To što ima bazen i unutra i napolju je velika prednost", rekao je pevač, kojem se sve dopada na imanju.

"Meni se sve sviđa! Pa, vidite fotografije, to je raj na zemlji. Ali, šta da vam kažem, ja sam to i projektovao, gradio svojim rukama, sve. Ovo mi je peta kuća po redu i kad me pitate od mojih petoro dece - koje vam se najviše sviđa (smeh)… Sve mi se sviđa, svaki detalj. Neke prethodne sam i prodao, pa ono što pogrešimo na jednoj, onda na drugoj ispravimo, ali ova dva bazena su toliko dominantna i toliko se usaglašavaju… Mada, nama nije bio potreban ovaj bazen napolju. Ali, Branka kaže: 'Napravi ti, pa da ja to iznajmljujem'. Sad vidim da je to bila dobra odluka", ističe pevač i dodaje kako uopšte ne ulazi u to koja je cena, budući da sve vodi njegova supruga.