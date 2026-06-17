Saša Kovačević i Zorana otkrili pol bebe: Pjevač van sebe od sreće, ispunila mu se ogromna želja

Saša Kovačević ne krije sreću zbog prinove.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Pevač Saša Kovačević (40) uskoro će postati otac, a sada su on i njegova supruga Zorana otkrili pol bebe. Oni su godinama radili na potomstvu, a sada im se velika želja i ostvarila.

Saša Kovačević i Zorana Tasovac uskoro će postati roditelji dječaka.

– Presrećni smo što ćemo dobiti sina – poručili su oni za "Hello".

Saša i Zorana su krili u početku vijesti o trudnoći, a pjevač je nedavno govorio i o tome da li priželjkuje dječaka ili djevojčicu.

"Trudili smo se da neko vrijeme to krijemo dok ne bude sve kako treba, ne znamo odakle je vijest procurila, ali je sada apsurdno da demantujem nešto što je istina. Jako smo srećni i čekamo dan kada će nam doći mali Kovačević ili Kovačevićka", rekao je Saša.

Potom je otkrio koji pol djeteta priželjkuje:

"E, vidi, neko bi trebao da nastavi lozu Kovačević, jako mi je bitno, ali bih jako volio da dobijem djevojčicu jer sam zaljubljen u svoju Iskru i cijeli taj proces sazrijevanja i sve, zajedno živimo od njene druge godine i cijeli taj period mi je bio prelijep sa ženskim djetetom. Volio bih da je djevojčica, ali ako bude dječak, biću srećan."

Podsjetite se i kako je izgledala vjeridba pjevača sa Zoranom:

A ovako su izgledali na svom vjenčanju: