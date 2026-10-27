Skinuo jaknu kako bi se ogrnula: Bivši dobio diete s drugom ženom, sad i Ana Radulović uhvaćena s misterioznim muškarcem

Voditeljka Ana Radulović uslikana u kafiću s nepoznatim muškarcem

Izvor: Instagram printscreen/ana.radulovic

Voditeljka Ana Radulović, čiji je bivši suprug Mirče Radulović nedavno dobio drugo dijete s novom izabranicom, uslikana je van grada u društvu nepoznatog muškarca.

Paparaco je zabilježio da je Ana stigla u jedan kafić svojim automobilom, a nakon što se parkirala, u neposrednoj blizini sačekao ju je muškarac koji je već unaprijed kupio kafu.

Kako je vrijeme bilo prohladno, uz vjetar koji je duvao, muškarac je Ani prebacio svoj prsluk preko ramena kako bi joj bilo toplije. Voditeljka je djelovala raspoloženo, a njihovo druženje proteklo je bez vidljive žurbe.

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Najprije su sjeli u baštu lokala, gdje su uživali u kafi i razgovoru, ali su ubrzi, zbog svježeg vremena i vjetra koji je kvario boravak na otvorenom, ušli u unutrašnjost objekta.