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"Kosta i ja smo se rasplakali": Ana Radulović otkrila kako je reagovala na vijest da je Mirče dobio ćerku

"Kosta i ja smo se rasplakali": Ana Radulović otkrila kako je reagovala na vijest da je Mirče dobio ćerku

Autor Marina Cvetković
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Pjevač Mirče Radulović dobio je nedavo ćerku sa svojom izabranicom Majom, a ćerkici je dao ime Elena. Sada je o prinovi progovorila i njegova bivša Ana Radulović.

Ana Radulović otkrila kako je reagovala na vijest da je Mirče dobio ćerku Izvor: Youtube printscreen / AmiG Show

Mirče Radosavljević se po drugi put ostvario u ulozi oca, a iako je sve držao u tajnosti, brzo se saznalo sa srećnu vijest, a tada se oglasila i Ana Radulović, bivša supruga pjevača koja je otkrila da je znala da stiže prinova te da je Mirčetu čestitala.

Sada je Ana gostujući u Amidži šou progovorila o bivšem suprugu od kojeg se razvela prije godinu i po dana.

"Jako sam srećna"

Ana nije krila da joj je drago jer je Mirče brzo pronašao svoju sreću, a sada je otkrila kako je saznala i kakva je bila njena prva reakcija.

- Prihvatila sam sjajno. Kosta i ja smo se zajedno rasplakali od sreće, jako sam srećna. Vidjela sam slike i bebica je prelijepa i stvarno sam srećna - otkrila je Ana i oduševila sve uz studiju.

- Bravo za bebicu i tvoju dušu - poručila je Goca Lazarević voditeljki.

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Tagovi

Ana Radulović mirče radulović beba

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