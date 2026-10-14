Pjevač Mirče Radulović dobio je nedavo ćerku sa svojom izabranicom Majom, a ćerkici je dao ime Elena. Sada je o prinovi progovorila i njegova bivša Ana Radulović.

Izvor: Youtube printscreen / AmiG Show

Mirče Radosavljević se po drugi put ostvario u ulozi oca, a iako je sve držao u tajnosti, brzo se saznalo sa srećnu vijest, a tada se oglasila i Ana Radulović, bivša supruga pjevača koja je otkrila da je znala da stiže prinova te da je Mirčetu čestitala.

Sada je Ana gostujući u Amidži šou progovorila o bivšem suprugu od kojeg se razvela prije godinu i po dana.

"Jako sam srećna"

Ana nije krila da joj je drago jer je Mirče brzo pronašao svoju sreću, a sada je otkrila kako je saznala i kakva je bila njena prva reakcija.

- Prihvatila sam sjajno. Kosta i ja smo se zajedno rasplakali od sreće, jako sam srećna. Vidjela sam slike i bebica je prelijepa i stvarno sam srećna - otkrila je Ana i oduševila sve uz studiju.

- Bravo za bebicu i tvoju dušu - poručila je Goca Lazarević voditeljki.

Vidi opis "Kosta i ja smo se rasplakali": Ana Radulović otkrila kako je reagovala na vijest da je Mirče dobio ćerku Ana Radulović Ana Radulović Ana Radulović Ana Radulović Goca Lazarević Kaća Grujić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / AmiG Show Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Youtube printscreen / AmiG Show Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Youtube printscreen / AmiG Show Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Youtube printscreen / AmiG Show Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Youtube printscreen / AmiG Show Br. slika: 5 5 / 5



