"Demonski je da huškate rulju na osoblje vrtića": Ceca mu posle napada nudila pomoć, a on sad udario na Veljka

Poznata dreg kraljica Aleksis Plastik oglasila se nakon haosa zbog suknjice koju je obukao sin Veljka Ražnatovića.

Izvor: MONDO

Situacija koja je nastala nakon što je Bogdana Ražnatović zatekla sina u vrtiću obučenog u kostim bubamare sa suknjicom ne prestaje da izaziva reakcije. Veljko Ražnatović odlučio je da sva tri sina ispiše iz ove ustanove, a mreže su se usijale od komentara.

Ovim povodom oglasio se i influenser Aleksis Plastik, koji nije krio nezadovoljstvo zbog Veljkovog postupka, pa je na Instagramu uputio oštru poruku svima koji su podržali njegovu odluku. Zanimljivo je da je ranije javno govorio o velikom gestu njegove majke, Svetlane Cece Ražnatović, koja ga je lično pozvala nakon što je bio napadnut i ponudila mu pomoć.

Izvor: MONDO

Prekinuo kontakt sa svima koji su podržali Veljka

Aleksis je na Instagramu otkrio da je odlučio da otprati sve koji su lajkovali Veljkov snimak, jasno stavljajući do znanja da ne želi dalju komunikaciju sa njima.

"Sve koji su lajkovali Veljkov reel sam otpratio, nema potrebe da se čujemo, da me cimate za saradnje i druženja, ipak sam i ja samo lik koji voli da nosi suknju", napisao je on.

Ubrzo je uslijedila još jedna objava u kojoj je iznio svoje mišljenje o dječjoj igri, odjeći i rodnim ulogama.

"Djeca ne znaju za nametnute rodne uloge, zato i mogu slobodno da odaberu nešto što im se samo dopada. U Bibliji piše i da ne treba nositi odjeću od mješavine vune i lana, ali ne vidim da oko toga pravite famu. Demoni nisu u odjeći, demoni su u ljudima. Demonski je da huškate rulju na osoblje vrtića samo zato što ne obigrava oko vaših ne pretjerano dubokih uvjerenja. Pustite djecu da budu djeca", poručio je Aleksis.

Ceca ga zvala nakon napada i ponudila pomoć

Podsjetimo, Aleksis je svojevremeno ispričao kako ga je Svetlana Ceca Ražnatović lično pozvala kako bi provjerila da li je dobro i ponudila mu pomoć nakon što je izboden u javnom prevozu.

"Zvoni meni telefon i čuješ: 'Halo, da li je to gospođica Alexis Plastic?' Ja kažem: 'Jeste.' 'Ovdje Ceca.' Ja kažem: 'Molim?' 'Ovdje Ceca Ražnatović. Htjela sam da vidim da li si dobro, da li ti treba nešto, doktor", ispričao je tada Aleksis, ne krijući iznenađenje zbog poziva.

Dodao je da mu je pjevačica rekla da prati sve što se dogodilo, iako se u tom trenutku nalazila van Srbije.

"Sad sam u Španiji, ali pratim sve. Ovo je strašno šta se tebi desilo, trebamo svi da te podržimo", prenio je Aleksis njene riječi.



