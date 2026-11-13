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Smrtni slučaj u porodici Milice Todorović: Pjevačici preminuo deda, majka objavila potresnu poruku

Smrtni slučaj u porodici Milice Todorović: Pjevačici preminuo deda, majka objavila potresnu poruku

Autor Dragana Tomašević
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Deda Milice Todorović je preminuo, a tužne vijesti o njegovoj smrti podijelila je pjevačicina majka Jasmina Todorović.

Smrtni slučaj u porodici Milice Todorović Izvor: MONDO/Petar Aleksić

Majka pjevačice Milice Todorović, Jasmina, oprostila se od oca potresnom porukom.

"Oče moj, ljepoto moja, putuj s anđelima u Carstvo Nebesko", napisala je u objavi na Instagramu.

Izvor: Instagram printscreen/jasmina.todorovic67

Okupila cijelu porodicu

Milica je nedavno, nakon proslave rođendana u krugu najbližih, a dirljiv trenutak sa slavlja podijelila je njena majka Jasmina Todorović. Ona je svojom objavom raznježila sve pratioce na društvenim mrežama.

"Možda ne mogu da riješim sve vaše probleme, ali mogu da vas držim u molitvama svakog dana do kraja života...", napisala je Jasmina uz emotikone srca, dok je u pozadini priče išla simbolična pjesma "Majka lavica".

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Tagovi

milica todorović Deda smrtni slučaj

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