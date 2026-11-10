Ovo je spisak svih ljudi koji su okrenuli leđa Karleuši: Bili bliski godinama, a sada se brutalno vrijeđaju

Rat Jelene i njenih, sada već bivših saradnika, ne jenjava, a ovo je spisak svih ljudi koji su je napustili prethodnih mjeseci.

Izvor: YT Novo Jutro

Bura oko pjevačice Jelene Karleuše i Zorana Birtaševića ne jenjava već nedeljama, nakon što je otkriveno da su prekinuli višegodišnju saradnju, ali i prijateljstvo koje su njegovali decenijama.

Ipak, tu nije kraj poteškoćama sa kojima se suočava pjevačica proteklih mjeseci.

Naime, Jelenu je napustio kompletan tim sa kojim je sarađivala dugi niz godina. Nakon Zorana Birtaševića, saradnju je prekinula i sa Vukašinom Katićem, sa kojim trenutno "ratuje" na društvenoj mreži Iks, ali tu nije kraj.

Jelenu je napustio i njen lični fotograf koji ju je pratio širom Evrope na nastupima, a u pitanju je Miloš Miletić, koji je nedavno potkačio i njenog novog dečka.

Novi tim

Budući da se snimanja Pinkovih zvezda nastavljaju, Jelena je za potrebe fotkanja angažovala novog saradnika, za koga kažu da je njen veliki fan, a on joj ujedno vodi i društvene mreže i snima je na događajima.

Tvrdi da joj je kao maloljetnik upao na terasu

Karleuša nije štedjela riječi na račun nekadašnjeg saradnika, a sada voditelja RTS-a Vukašina Katića, a juče je u svojoj objavi iznela i niz tvrdnji o tome kako su se upoznali i kakvu mu je pomoć pružala.

"Iskreno, zgađena sam ovim što sam pročitala. Vukašin Katić je momak kog sam maloljetnog zatekla na mojoj terasi, na koju je neovlašćeno ušao da se slika kao moj fan. Pružila sam mu ruku. Spavao je u mojoj kući, vozio je moja kola, hranila sam ga, oblačila, davala mu novac, vodila ga na putovanja, pomagala u svakom smislu. Molila za njega da mu ne daju otkaz na Pinku jer nije savjesno obavljao posao, a onda i molila za njega da ga zaposle na RTS-u. Najmanje što je morao da napiše jeste hvala. Vukašine, sram te bilo. I tebe i Miloša", napisala je pjevačica i objavila prepisku sa bivšom urednicom RTS-a Manjom Grčić.