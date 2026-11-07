"Žena sam jednog velikog čovjeka": Melina posle Harisa zavela milionera, a nekada je o pjevaču ovako govorila

Melina Džinović, modna dizajnerka, pronašla je sreću sa bogatim Džefrijem Arnoldom.

Izvor: YouTube/ K1 Televizija

Lijepa modna dizajnerka Melina Džinović našla je sreću u braku sa bogatim Britancem Džefrijem Arnoldom. Melina je bivšeg muža, folkera Harisa Džinovića, sa kojim ima dvoje djece, precrtala za sva vremena, dok se o njihovom odnosu odavno priča i piše.

Melina sad živi na Mediteranu i u poslednje vrijeme ne posjećuje Srbiju, gde joj živi sin Kan. Njena ćerka Đina se preselila u Kataloniju, te u Barseloni gradi novi život.

Melina je tokom godina o Harisu pričala sa mnogo ljubavi.

"Da sa njim nešto nije kako treba, da mi on ne daje tu podršku, meni jednostavno ništa ne bi ni išlo. Ovo sve što imam je rezultat toga kakav je on prema meni svih ovih godina unazad. Jako sam ponosna na njega", dodala je Melina tada.

Harisova bivša godinama gradi ime u svijetu mode, a o povezivanju sa Harisom u medijima i te kako je imala stav.

"Meni ništa nije draže nego da budem supruga Harisa Džinovića. Ne znam zašto je to sporno? Žene se bune kada ih nazivaju po suprugu", kazala je Melina jednom prilikom.

"Ja sam prvo supruga jednog velikog čovjeka u svakom smislu, ne samo po karijeri, i meni je ponos toliki da ne mogu da vam objasnim. Mene Haris zove Melša i ja se javljam na telefon sa: 'Ćao, ja sam Melša Harijeva', a s druge strane to kako će vas zvati niti ruši, niti pravi vaš identitet", dodala je tad Melina.

Melina uživa na Azurnoj obali

Podsjetimo, Melina se pretprošle godine odselila iz Srbije i svoj novi život započela na Azurnoj obali, a ćerka joj je veliki oslonac.

Nedavno je isplivao podatak koliko je koštao prsten kojim je Džefri verio Melinu. U pitanju je emerald cut dijamant na vrlo minimalističkoj, platinastoj postavci.

Izvor: Blic / MONDO