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Milena Kačavenda doživjela saobraćajnu nezgodu: Potvrdila navode, pa otkrila da trpi nesnosne bolove

Milena Kačavenda doživjela saobraćajnu nezgodu: Potvrdila navode, pa otkrila da trpi nesnosne bolove

Autor Jovana Milićević
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Milena Kačavenda će morati da obavi dodatne preglede kako bi provjerila da li je sve u redu.

Milena Kačavenda doživjela saobraćajnu nezgodu: Potvrdila navode, pa otkrila da trpi nesnosne bolove Izvor: YouTube/Red TV

Bivša učesnica rijalitija "Elita" Milena Kačavenda doživjela je saobraćajnu nezgodu na Novom Beogradu. Kako prenose domaći mediji, u trenutku sudara nalazila se na mjestu suvozača, a nakon udesa otkrila je da trpi bolove i da će morati na detaljne ljekarske preglede.

Za sada nisu poznate sve okolnosti pod kojima je došlo do nezgode, kao ni da li je još neko povrijeđen. Kačavenda je nakon incidenta potvrdila da je bila u automobilu u koji se, kako tvrdi, drugi vozač zakucao svojom krivicom.

Nedugo zatim, oglasila se za domaće medije i otkrila kako se osjeća nakon sudara.

Izvor: Printscreen Instagram

"Istina je to što ste čuli. Hvala Bogu, dobro sam, kako je moglo da bude. Nisam vozila, već sam bila na mjestu suvozača, a u automobil u kojem sam bila zakucao se drugi vozač, njegovom greškom. Odmah su mu se od siline udarca otvorili svi erbegovi", rekla je Milena.

Osjeća bolove u nozi i vratu

Osim toga, istakla je da nema vidljivih povreda, ali da je nakon nezgode osjećala jake bolove u nozi i vratu. Zbog toga će morati da obavi dodatne preglede kako bi provjerila da li je sve u redu.

Izvor: TV Pink / screenshot

"Nemam vidljive povrede, samo sam ugruvana, međutim moraću kod ljekara da sve lijepo ispregledam i snimim, jer osjećam jak bol u nozi i vratu. Hvala na brizi, ali dobro sam, biće to sve okej. Neće grom u koprive", poručila je Milena.

(Pink/MONDO)

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Milena Kačavenda saobraćajna nezgoda

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