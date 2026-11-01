Milan Milošević o otkazima na Pinku i Eliti 10: Već je jednom odlazio, a evo da li ga brine situacija

Milan Milošević otvoreno je progovorio o otkazima i glasinama koje kruže društvenim mrežama u vezi sa gašenjem rijalitija "Elita".

Izvor: YT Zadruga

Voditelj Milan Milošević otvoreno je progovorio o otkazima i glasinama koje kruže društvenim mrežama u vezi sa gašenjem rijalitija „Elita“, kao i o navodnom strahu za sopstveni angažman.

Bez ustručavanja je poručio da je potpuno miran jer radi posao koji publika obožava, istakavši da su jedino čelnici televizije nezamjenjivi.

"Čega bih se plašio?"

Pored toga, Milošević je otkrio do kada će tačno trajati aktuelna sezona, ali i govorio o tome u kakvim je zaista odnosima sa kolegama voditeljima van kamera.

„Svi smo mi zamjenjivi, osim Milice i Željka. Zašto ja da se plašim, naravno da se ne plašim, radim svoj posao. Narod voli da gleda „Elitu“, čega bih se plašio? Ako radim nešto što gledaoci vole, nemam čega da se plašim, pogotovo kada je moj posao u pitanju. Opušten sam, narod voli da komentariše to po mrežama, to su sve fanatici, vjeruj mi. Ja pratim baš ko to piše, uđem malo dublje nekad kada me neko iziritira, ali vidim o čemu se tu radi. To su ljudi koji nemaju svoja posla, pa pišu svašta nešto po mrežama, te gasi se ovo, gasi se ono. Jeste, baš tako. Ne radim ja u gasovodu. Tako da, „Elita“ postoji zbog naroda“, pričao je Milan Milošević, pa nastavio:

"Ne komuniciram s kolegama, osim vezano za Elitu"

„Trajaće do jula ova sezona. Nijesam ni komunicirao s kolegama, niti se ja nešto toliko čujem s njima u vezi sa bilo kakvim dešavanjima, osim onih vezanih za „Elitu“. Ukoliko treba da mijenjamo jedni druge ili da prokomentarišemo dešavanja u vezi sa „Elitom“, tu smo uvijek na mreži – Maša, ja, Darko, Dušica, Šopićka, ali sve ostalo ne“, rekao je voditelj.

(Blic / MONDO)



