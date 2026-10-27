Promijenjen program na Pinku: Oglasili se sa televizije i otkrili šta se dešava sa rijalitijem Elita

Danas su sa Pinka saopštili novi raspored.

Izvor: YouTube/Zadruga

U rijaliti programu "Elita 10", koji se emituje na Pink televiziji, sinoć je izmijenjen program.

Gotovo svakog ponedeljka u "Eliti" se održava emisija "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem", kao i "Izbor potrčka", a sinoć to nije bio slučaj.

Izvor: YT Zadruga

Zadugari su igrali igre koje im je Veliki šef zadao, a emisije su pomjerene za danas.

Danas su se oglasili sa Pinka i saopštili novi raspored. Na ružičastoj televiziji danas će biti emitovana emisija "Izbor potrčka".

Kako su saopštili, gledaoce od 15.30 časova očekuje novo dešavanje u Bijeloj kući.

Izvor: Pink screenshot

Ovonedeljna vođa Slađana Krnjajić imaće zadatak da odabere svoje potrčke, a njen izbor mogao bi da privuče posebnu pažnju gledalaca i učesnika, a u Bijelu kuću ući će voditelj Milan Milošević.

Dvije voditeljke Pinka napustile Srbiju

Voditeljka "Elite", Ana Radulović, otišla je na Siciliju kako bi odmorila, a isto je učinila i njena koleginica Jovana Jeremić.

Voditeljka jutarnjeg programa na Pinku, Jovana Jeremić, preksinoć je napustila zemlju sa svojim izabranikom Milošem Stojanovićem Tigrom.

Podsjetimo, Jovana je 25. oktobra obavila svoju građansku dužnost, nakon čega je spakovala kofere i uputila se ka aerodoromu.