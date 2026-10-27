Danas su sa Pinka saopštili novi raspored.
U rijaliti programu "Elita 10", koji se emituje na Pink televiziji, sinoć je izmijenjen program.
Gotovo svakog ponedeljka u "Eliti" se održava emisija "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem", kao i "Izbor potrčka", a sinoć to nije bio slučaj.Izvor: YT Zadruga
Zadugari su igrali igre koje im je Veliki šef zadao, a emisije su pomjerene za danas.
Danas su se oglasili sa Pinka i saopštili novi raspored. Na ružičastoj televiziji danas će biti emitovana emisija "Izbor potrčka".
Kako su saopštili, gledaoce od 15.30 časova očekuje novo dešavanje u Bijeloj kući.Izvor: Pink screenshot
Ovonedeljna vođa Slađana Krnjajić imaće zadatak da odabere svoje potrčke, a njen izbor mogao bi da privuče posebnu pažnju gledalaca i učesnika, a u Bijelu kuću ući će voditelj Milan Milošević.
Dvije voditeljke Pinka napustile Srbiju
Voditeljka "Elite", Ana Radulović, otišla je na Siciliju kako bi odmorila, a isto je učinila i njena koleginica Jovana Jeremić.
Voditeljka jutarnjeg programa na Pinku, Jovana Jeremić, preksinoć je napustila zemlju sa svojim izabranikom Milošem Stojanovićem Tigrom.
Promijenjen program na Pinku: Oglasili se sa televizije i otkrili šta se dešava sa rijalitijem Elita
Ana Radulović
Podsjetimo, Jovana je 25. oktobra obavila svoju građansku dužnost, nakon čega je spakovala kofere i uputila se ka aerodoromu.