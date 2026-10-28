Oglasila se Milica Mitrović: Vlasnica Pink televizije otkrila šta večeras očekuje gledaoce

Kako je više puta pomerena emisija rijalitija Elita, Milica Mitrović najavila je program koji će se večeras emitovati u okviru rijalitija.

Izvor: instamilica.mitrovic.pink

Milica Mitrović, vlasnica RTV Pinka, oglasila se i otkrila šta večeras sledi na ružičastoj televiziji. Kako je objavila, večeras će Milan Milošević ući u Bijelu kuću u Šimanovcima, gjde će rešetati učesnike.

Kako je najavila, od ponoći će biti emitovana emisija "Pitanje gledalaca".

Napad na zgradu Pinka

Dan nakon što su završeni izbori, zgrada televizije Pink na Dedinju našla se na meti napada grupe ljudi, među kojima su bili i pripadnici nekoliko zborova. Okupljeni su zgradu medijske kuće gađali kamenicama, flašama, jajima i drugim predmetima.

Blagovremenom reakcijom policije spriječen je ulazak u objekat. Pripadnici MUP-a postavili su kordon ispred samog ulaza i napravili zaštitni prsten.

Zbog žestine napada i pokušaja narušavanja bezbijednosti objekta, policijske snage su u jednom trenutku intervenisale i potisnule napadače na bezbjednu udaljenost, čime je sprečena dalja eskalacija incidenta.