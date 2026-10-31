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Jelena Karleuša se vratila na Instagram: Otvorila novi profil i obratila se javnosti (Foto)

Jelena Karleuša se vratila na Instagram: Otvorila novi profil i obratila se javnosti (Foto)

Autor Ana Živančević
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Jelena Karleuša se vraća na Instagram sa novim nalogom, pozivajući fanove da je ponovo zaprate i prate njene novosti.

Jelena Karleuša se vratila na Instagram Izvor: MONDO

Jelena Karleuša ponovo je aktivna na Instagramu. Nakon što joj je stari profil u više navrata gašen, pop zvijezda je odlučila da otvori potpuno novi nalog i započne sve ispočetka. Ona je već obavijestila svoju publiku o ovom potezu i pozvala vjerne fanove da je ponovo zaprate.

"Veliki pozdrav svim mojim fanovima. Evo malo lijepih vijesti za vas. Zapratite novi insta nalog @jkentertainmentt", rekla je ona u audio obraćanju fanovima na svojim mrežama.

Podsjetimo, njen prvobitni nalog pratio je nevjerovatan broj od čak dva i po miliona ljudi. Instagram je godinama unazad bio glavno mjesto gde je Karleuša svakodnevno komunicirala sa fanovima i dijelila najnovije vijesti iz karijere. Publika je navikla da na njenom profilu redovno viđa skupa modna izdanja, vrlo provokativne autfite, ali i brojne trenutke iz njenog privatnog života.

Iako na novom nalogu za sada nema objavljenih fotografija i snimaka, interesovanje javnosti je očekivano veliko. Zanimljiv je i podatak da pjevačica trenutno prati svega 60 ljudi.

Naravno, među prvima koje je odlučila da zaprati na ovoj društvenoj mreži našle su se njene nasljednice, ćerke Atina i Nika.

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Tagovi

Jelena Karleuša Instagram nalog

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