Zastakljeni bazen na krovu i pogled na cio Beograd: Zavirite u luksuzni porodični dom Ljube Perućice (foto)

Ljuba Perućica i supruga Katarina uživaju u luksuznom domu u Beogradu, sa prelijepim bazenom na krovu i pogledom na grad.

Izvor: MONDO

Ljuba Perućica i njegova supruga Katarina Kolozeus sa dvoje djece žive u srpskoj prijestonici i to u jednoj od najluksuznijih kuća u Beogradu.

Naime, pjevač je jednom prilikom na svom profilu na Instagramu pokazao kako provodi petak veče, a prizor je u najmanju ruku magičan.

Zastakljeni bazen na krovu

On se kupao u svom bazenu koji se nalazi na krovu u zastakljenom dijelu kuće, a pogled iz bazena je nerealan - vidi se cio Beograd! Ovakav ambijent san je mnogih, a pjevač po svemu sudeći živi život punim plućima.

Pogledajte kako izgleda njegov dom:

Inače, Ljubina supruga, Katarina, objavila je i ranije na svom profilu na Instagramu video sa bazena koji imaju u svojoj kući na vrhu krova.

"Kuća", napisala je Katarina, a onda je usnimila romatičnu atmosferu.

"Prisustvovao sam porođaju"

Podsjetimo, Ljuba i Katarina su nedavno dobili ćerku Katju. Kako je tada objavljivao na društvenim mrežama, sve vrijeme je bodrio u sobi, a onda i sa njom otišao u porođajnu salu da prisustvuje tom činu.

"Bogu hvala i beba i mama su zdrave, 10/10. Bio sam na porođaju, a i posle porođaja sam išao da budemo svo troje zajedno. Sada sam došao da se napijem kao čovjek. Ne postoje riječi koje mogu da objasne trenutak kada ti na svijet dođe nešto što je samo tvoje i niko ne može da ti oduzme. Imao sam nevjerovatnu želju da imam ćerku. Sada imam i sina i ćerku i ne mogu ništa više od Boga da tražim", rekao je on nakon rođenja ćerke, pa dodao:

"Ime smo odredili prvog dana. Za djevojčicu smo oduvijek znali da želimo da bude Katja i tako je i ostalo", poručio je pjevač.

Izvor: Kurir / MONDO