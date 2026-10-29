Rekla joj da je muž vara, pa nastao haos: Ovo je pJevačica koja je pokušala da uništi brak estradnom paru?

Ivana Pavković, gostujući u jednom podkastu svojevremeno je otkrila da su neke njene koleginice željele da joj rasture brak s pjevačem Petrom Mitićem!

Izvor: Youtube / FullScreeen Media

Pavkovićeva je za Fulskrin mediju tada ispričala da je pjevačica Mira Mirković flertovala s njenim suprugom, ali i još neke koleginice. Kako je Kurir pisao, brak Pavkovićeve navodno je pokušala da naruši i pjevačica Goga Gačić, bivša supruga pjevača Marka Gačića.

"Mira Mirković i Petar nisu bili zajedno. Bilo je flertovanja, ali ono što ja znam jeste da se ništa između njih nije desilo. Petar je tada bio u vezi sa jednom koleginicom iz naše sezone takmičenja, ali ja za tu djevojku od tada nisam čula. Prirodno je da se to dešavalo, bio je slobodan i mlad. Mi smo tad imali turneje", rekla je Pavkovićeva.

Potom je otkrila da ju je jedna koleginica, koja je udata za pjevača, zvala hitno da se nađu kako bi joj pokazala dokaze da je Petar vara. Kurir navodi da je od izvora otkrio da je riječ o pjevačici Gogi Gačić.

"Ta situacija je za mene jedna lekcija. Ona meni nije prijateljica, samo koleginica. Ja sam osoba koja teško prima nove ljude u život. Ona je bila prva osoba sa estrade koju sam pustila u svoj život. Bila sam kod nje na kafi jer me je pozvala da se vidimo. Prije toga smo se sreli svi porodično, obje smo već imale djecu. Ona se tada žalila nama da je usamljena, da nema s kim da popije kafu, i ja sam to negdje razumjela. Rekla sam joj da sam slobodna i da mogu da joj budem društvo, da računa na mene. Moja namjera je bila dobra, njena ne", navela je ona, pa dodala:

"Kada se desila prva kafa, ona je meni počela da saopštava neke stvari za mene i Petra. Odmah se vidjelo da nije bilo iskreno, ali sam slušala. Onda sam ja krenula dublje da je ispitujem, a glupo mi je da izgovorim šta mi je rekla. Baš mi je glupo. Od te situacije prošlo je sedam, osam godina i ja o tome nisam pričala. Pokušavala je da nam se umiješa u brak. Ona nije imala gdje da čuje da mene Petar vara jer je ona sjedjela kod kuće i čuvala djecu. Kad sam joj tražila dokaze, ona nije imala. Nije imala pojma kakav je moj i Petrov odnos. Ja sam joj zahvalila na informaciji i nakon sat vremena sam otišla iz njene kuće", rekla je Ivana, a na upornost voditelja da mu kaže šta joj je rekla, pjevačica je na kraju rekla:

Vidi opis Rekla joj da je muž vara, pa nastao haos: Ovo je pJevačica koja je pokušala da uništi brak estradnom paru? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pink printscreen Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Pink printscreen Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Saopštila mi je da se Petar zaljubio. Onda sam ja pozvala Petra i rekla mu to. Petar je zvao njenog supruga i tu je nastao haos jer je ona govorila da mi nije to rekla. Ispalo je da sam ja slagala. Tada sam joj rekla da mi se više ne obraća, i to je to. Kad smo se prvi put srele nakon toga, ona mi se izvinjavala, ali nisam oprostila. Odstranila sam je iz svog života", zaključila je Ivana.

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Ivana Pavković Izvor: Youtube / FullScreeen Media

(Kurir, MONDO)