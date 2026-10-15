"Cilj je bio da spava s 5.000 žena": Počelo suđenje slavnom glumcu, supruga iz prve klupe slušala da je predator

Juče je u Velikoj Britaniji počelo suđenje glumcu Raselu Brendu povodom optužbi za tri krivična djela silovanja, tri se*sualna napada i jedan napad nepristojne prirode na štetu šest žena.

Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Rasel Brend je "bezobzirni se*sualni predator sa nezasitim apetitom", koji je silovao žrtve dok je težio cilju da spava sa 5.000 žena, čulo se na sudu.

Ovaj komičar i glumac je na suđenu koje je počelo juče opisan kao proračunat i manipulativan silovatelj koji je čitavu deceniju napadao žene, tretirajući ih kao "sredstvo za postizanje cilja kako bi zadovoljio svoju nezasitu želju”.

Brend (51) je optužen da je iskoristio svoju slavu kako bi počinio tri krivična djela silovanja, tri se*sualna napada i jedan napad nepristojne prirode na štetu šest žena, u periodu između 1999. i 2009. godine. On negira sve optužbe.

Na početku suđenja pred Krunskim sudom Sautvork u Londonu, izneto je da je ova TV zvezda "mamila žene" svojim komičarskim doskočicama, šarmirajući žrtve prije nego što bi nasrnuo na njih "poput životinje".

Brend, koji je danas oženjen i otac troje djece, navodno se hvalio prijateljima da je "stručnjak za zavođenje" uz tvrdnju: "Sve što treba da uradiš jeste da im kažeš ono što žele da čuju", rečeno je porotnicima i pred Brendovom suprugom Lorom koja ga podržava sve vrijeme od kako su počele optužbe.

Tužiteljka Riel Karmi-Džons izjavila je da se Brend podsmevao ženama, govoreći im da ne "kvare zabavu" ukoliko bi odbile njegovo udvaranje.

Ona je rekla porotnicima: „Optuženog to nije odvratilo. Njegova želja za bilo kojim oblikom se*sualnog kontakta bila je neselektivna i nezasita. Umio je da bude ljubazan kada je to želio, duhovit, nesumnjivo šarmantan i dopadljiv – čak i onda kada je zauzvrat nešto tražio. Bio je bezobziran, proračunat i manipulativan, a prema navodima tužilaštva i se*sualni predator.“

Na sudu se moglo čuti da je Brend, kako je njegova glumačka karijera napredovala i kako je postajao holivudska filmska zvijezda, bio u prilici da vrši ove napade pred očima javnosti, dok su televizijski rukovodioci ignorisali pritužbu jedne od žena.

Prijatelji su ga opisivali kao čovjeka „neobuzdanog u želji za se*som“, koji je imao „nezasitu potrebu da dobije ono što želi, sa kim god to poželi, tretirajući žene kao da su ništa“, čuli su porotnici.

Brend je optužen da je prvi napad izvršio 1999. godine, nad ženom koja je prisustvovala konferenciji Laburističke partije u Bornmutu.

Izvor: YouTube/screenshot

Navodi se da je namamio žrtvu u hotelsku sobu nakon što su se upoznali na događaju na kojem je on nastupao. Ona je bila šokirana kada je zatekla optuženog djelimično svučenog kako "skakuće po sobi izvodeći smiješne pokrete, poput Bazil Folti iz serije ’Folti tauers’”, rečeno je na sudu.

Brend je rekao žrtvi: "U redu je, ja sam jednostavno takav, ne brini", a zatim zatražio od nje da ga fotografiše, čulo se na sudu. Advokatica Karmi-Džons izjavila je da je Brend gurnuo ženu na krevet i silovao je, prenosi "Dejli Mejl".

Nakon toga, Brend je navodno pokušao da opravda to što se sve odigralo tako brzo, a zatim izjavio da mora da se vrati kod majke, ostavivši žrtvu u šoku i suzama.

"Cilj je bio da spava s 5.000 žena"

Mark Pinjeiro, Brendív nekadašnji prijatelj, rekao je porotnicima da je komičar žurno otišao kada se vratio u stan koji su delili, a tokom vožnje se sklupčao na zadnjem sedištu automobila kada je čuo policijske sirene.

Kasnije je, navodno, optuženi rekao gospodinu Pinjeiru: "Mislim da sam možda malo pretjerao".

Dvije godine kasnije, Brend je optužen je da je pokušao da uvuče radnicu MTV-a u toaletsku kabinu. Navodi se i da je 2004. godine, u jednom baru, izvršio oralno silovanje žene, nakon što ju je, samo nekoliko minuta pošto su se upoznali, neprimjereno dodirivao.

Bivši voditelj rijalitija "Veliki brat" takođe je optužen za četvrti napad na ženu, koji se dogodio oko 2004. godine u prostorijama jedne radio-stanice.

Na sudu se moglo čuti da je uhvatio žrtvu (u dvadesetim godinama), pritisnuo je uz zid i ljubio je dok ju je istovremeno hvatao za grudi i zadnjicu, tokom napada koji je opisan kao "grub, brz i mahnit". Kada su ga odgurnuli, Brend se kikotao "kao da je reč o šali", čuli su porotnici.

Peta žrtva upoznala je Brenda iza scene nakon njegovog nastupa 2009. godine, nakon što je on, navodno, rekao publici: "Vjerovatno možete da imate se*s sa mnom... Što se tiče godina, prihvatam sve – od 16 pa do smrti".

Ova obožavateljka, zaslepljena slavom, ispričala je da ju je, iz grupe žena koje su stajale u redu, odabrao da učestvuje u "se*sualnom odnosu u troje”.

Sutradan, tada dvadesetjednogodišnja devojka pozvana je u dom Brenda, koji je tada imao 33 godine. Navodi se da ju je tada analno silovao, pritiskajući joj lice u jastuk dok ga je ona molila da prestane.

Kako se moglo čuti na sudu, ova traumatizovana žena kasnije je dobila izvinjenje putem tekstualne poruke, nakon što je Brendu rekla: "Ponašao si se prema meni kao prema životinji.”

Poslednja navodna žrtva, zaposlena na kanalu 4, tvrdi da je bila žrtva se*sualnog napada 2009. godine, nakon što su joj članovi njegovog tima rekli da izmasira Brenda. G. Pinjeiro je rekao porotnicima da se Brend "hvalio” time što želi da spava sa 5.000 žena.