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Prvi snimak tajnog vjenčanja Relje i Nikolije: Pjevačica u vjenčanici sa dekolteom do pupka, a on šokirao izdanjem

Prvi snimak tajnog vjenčanja Relje i Nikolije: Pjevačica u vjenčanici sa dekolteom do pupka, a on šokirao izdanjem

Autor Jelena Sitarica
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Na mrežama se pojavio video sa intimne proslave vjenčanja pjevača.

Prvi snimak tajnog vjenčanja Relje i Nikolije Izvor: Instagram printscreen / stefancvija

Relja Popović i Nikolija Jovanović u tajnosti su izgovorili sudbonosno "da", a na intimnoj ceremoniji bili su samo najbliži članovi porodice i njihovi najdraži prijatelji. 

Upravo smo zahvaljujući jednoj od zvanica sada mogli i da zavirimo na tajnu proslavu, a video je objavio upravo reper Stefan Cvijović Cvija

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Relja i Nikolija venčanje
Izvor: Instagram/stefancvija
Izvor: Instagram/stefancvija

Na snimku se vide Nikolija i Relja koji igraju zajedno, i to uz pjesmu Dina Merlina "Školjka", ne skidajući osmjeh sa lica.

Inače, Nikolija je za svoj veliki dan odabrala bijelu haljinu sa dubokim dekolteom, a mnoge je šokiralo što je Relja za svoje vjenčanje odabrao ležernu kombinaciju - običnu crnu majicu i farmerke. 

Izvor: Instagram printscreen / stefancvija

Ipak, jasno je da su se odlučili za opušteniju atmosferu, te ovako nešto možda ipak ne bi trebalo toliko da čudi. 

Izvor: Instagram printscreen / stefancvija

Podsjetimo, par je zajedno 12 godina, a kruna njihove ljubavi su ćerkice Rea i Hana. 

Upoznali su se krajem 2014. godine tokom saradnje na pjesmi "Alkohola litar", u kojoj je Relja gostovao dok je još bio član grupe "Elitni Odredi". Između njih se ubrzo javila snažna hemija, pa su ubrzo nakon objavljivanja pjesme započeli ljubavnu vezu, a ostalo je istorija.

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Tagovi

Relja Popović Nikolija Jovanović

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