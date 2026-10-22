Ko su bili kumovi Relji i Nikoliji na vjenčanju: Rekli "da" u tajnosti, a samo njih par prisustvovalo

Relja i Nikolija konačno su rekli sudbonosno "da", a sada se otkrilo i ko su im bili svjedoci.

Izvor: MONDO

Vijest da su Relja Popović i Nikolija Jovanović konačno rekli sudbonosno "da" nakon 12 godina veze, oduševila je domaću javnost, a čestitke ne prestaju da se ređaju na njihovim mrežama.

Par je na Instagramu podijelio snimak sa intimne ceremonije, a na slavlju su bili samo njihovi najbliži.

Izvor: Instagram/nikolijaofficial

Mnogi su se pitali i ko su im bili kumovi, a sada je i to otkriveno. Za kuma sa mladine strane izabran je poznati modni stilista Stefan Orlić, dok je Relji Popoviću kum bio njegov blizak prijatelj Đorđe Đorđević, muzički producent i tekstopisac koji već godinama sarađuje sa reperom.

Podsjetimo, Relja i Nikolija godinama čuvaju svoju ljubav od očiju javnosti, a njihov odnos krunisan je i rođenjem dvije ćerkice - Ree i Hane.

Upoznali su se krajem 2014. godine tokom saradnje na pjesmi "Alkohola litar", u kojoj je Relja gostovao dok je još bio član grupe "Elitni Odredi". Između njih se ubrzo javila snažna hemija, pa su ubrzo nakon objavljivanja pjesme započeli ljubavnu vezu, a ostalo je istorija.