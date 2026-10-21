Pjevačica Seka Aleksić za Mondo otkriva detalje saradnje sa Stefanom Đurićem Rastom, ali i šta je njen suprug rekao kada je video eksplicitni spot.

Izvor: Lepa i Srecna

Pjevačica Seka Aleksić nedavno je objavila novi album "Femme Fatale" koji je izazvao veliku pažnju javnosti. Na albumu se nalazi osam numera, među kojima su i dvije saradnje sa reperom Stefanom Đurićem Rastom, a na današnjoj promociji albuma, Seka je Mondu otkrila da od nje više nećemo čuti turbo-folk, ali i detalj iz braka sa Veljkom Piljikićem.

"Ljudi stalno od mene očekuju turbo-folk, a ja ne znam zašto? Moram i ja da se promijenim, moram da napredujem. Ne mogu da se vraćam unazad, ali publika od mene i dalje traži folk. Od drugih pjevačica to ne traži, samo od mene", rekla nam je Seka uz osmjeh i nastavila:

“Znate li koliko je sada teško napraviti turbo-folk? Mislim o onom iz dvehiljadite. Posle 26 godina napraviti turbo-folk je jako teško. Ljudi teško prihvataju mene kao noviju, ali ako sam imala folka kroz karijeru, imala sam".

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Pjevačici je i ovog puta u karijeri najveća podrška njen suprug Veljko, koji je bio uz nju tokom svake etape stvaranja albuma. Iako je podržao umetničku viziju svoje supruge, postoji jedna stvar koja mu je smetala...

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"Njemu se dopada, on je svaku pjesmu, svaki spot gledao sa mnom. Uvijek sam mu sve pokazivala i jako mi je velika podrška u svemu tome, sve mu se dopada. Možda mu je 'Lisica' malo previše, ali prosto takva je pjesma, tako zahtijeva da se izgleda u spotu", rekla je pjevačica.

Pogledajte i šta je to "smetalo" suprugu:

Seka Aleksić - Lisica Izvor: YouTube/Seka Aleksić

Seka je za Mondo istakla da je s novim albumom pokazala i da je zrelija i "namazanija", a potom otkrila i kako je izgledala saradnja sa Rastom.

Vidi opis "To mu je bio previše": Batalila turbo-folk, pa otkrila istinu o Veljku, evo šta je smetalo mužu Seke Aleksić (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MONDO Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MONDO Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MONDO Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 12 / 12 AD

"On mi je odmah rekao 'Slobodno reci da izbacimo nešto ako ti se ne sviđa', ali, vjerujte, ja nijednu riječ nisam promijenila. Apsolutno ništa. Nije bilo razloga za sukob mišljenja, čovjek je profesionalac, toliko je pogodio mene kao osobu nije bilo nikakvog razloga da bilo šta mijenjam".

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