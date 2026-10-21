Vrelo izdanje Seke Aleksić ostavilo bez teksta: Prepolovila se i utegla u lateks, šok kadrovi iz kreveta (Video)

Pjevačica Seka Aleksić je iznenadila posjetioce na današnjoj promociji novog albuma
Pjevačica Seka Aleksić ima karijeru koja traje skoro četvrt vijeka, i za sve te godine bili smo svjedoci njenih brojnih transformacija.
Svaki njen album pratio je nov vizuelni identitet, a tako je i ovog puta. Seka je objavila album "Femme fatale", a na današnjoj promociji Mondo je zabilježio kadrove koji su pokazali i koliko Sekin izgled opravdava ovaj naziv.
Figure u lateksu su okruživale prostor u kojem se održavala promocija, a onda je na binu stala, tačnije - legla - Seka Aleksić.
Pogledajte:
@mondo.zabavaSeka Aleksić grmi u crvenom lateksu na promociji novog albuma 🔥 🎥| Mondo#mondo#mondozabava♬ izvorni zvuk - Mondo Zabava
Seka se na promociji pojavila u izazovnom izdanju koje je istaklo njenu savršenu figuru, ali i prorezu na grudima koji je prijetio da pukne.
Pogledajte i ove kadrove:
Album "Femme Fatale" objavljen je 7. oktobra, a na njemu se nalazi osam novih pjesama i saradnju sa reperom i producentom Stefanom Duricem Rastom.
Pogledajte i kako je Seka izgledala prije zvaničnog početka promocije novog albuma: