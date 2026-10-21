Vrelo izdanje Seke Aleksić ostavilo bez teksta: Prepolovila se i utegla u lateks, šok kadrovi iz kreveta (Video)

Pjevačica Seka Aleksić je iznenadila posjetioce na današnjoj promociji novog albuma

Izvor: MONDO

Pjevačica Seka Aleksić ima karijeru koja traje skoro četvrt vijeka, i za sve te godine bili smo svjedoci njenih brojnih transformacija.

Svaki njen album pratio je nov vizuelni identitet, a tako je i ovog puta. Seka je objavila album "Femme fatale", a na današnjoj promociji Mondo je zabilježio kadrove koji su pokazali i koliko Sekin izgled opravdava ovaj naziv.

Figure u lateksu su okruživale prostor u kojem se održavala promocija, a onda je na binu stala, tačnije - legla - Seka Aleksić.

Pogledajte:

Seka se na promociji pojavila u izazovnom izdanju koje je istaklo njenu savršenu figuru, ali i prorezu na grudima koji je prijetio da pukne.

Pogledajte i ove kadrove:

Pogledajte 00:12 Seka Aleksić šokirala krevetom od crvenog lateksa: Pogledajte provokativne detalje sa promocije Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Album "Femme Fatale" objavljen je 7. oktobra, a na njemu se nalazi osam novih pjesama i saradnju sa reperom i producentom Stefanom Duricem Rastom.

Pogledajte i kako je Seka izgledala prije zvaničnog početka promocije novog albuma:

Pogledajte 00:12 Seka Aleksić promocija albuma Izvor: Kurir Izvor: Kurir

Pogledajte 00:22 Sve je spremno za promociju albuma Seke Aleksić: Atmosfera inspirisana nazivom "Femme Fatale" Izvor: MONDO Izvor: MONDO





