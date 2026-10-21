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Vrelo izdanje Seke Aleksić ostavilo bez teksta: Prepolovila se i utegla u lateks, šok kadrovi iz kreveta (Video)

Vrelo izdanje Seke Aleksić ostavilo bez teksta: Prepolovila se i utegla u lateks, šok kadrovi iz kreveta (Video)

Autori Dragana Tomašević Autori Ana Živančević Autori Jovana Milićević
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Pjevačica Seka Aleksić je iznenadila posjetioce na današnjoj promociji novog albuma

Vrelo izdanje Seke Aleksić ostavilo bez teksta: Prepolovila se i utegla u lateks, šok kadrovi iz kre Izvor: MONDO

Pjevačica Seka Aleksić ima karijeru koja traje skoro četvrt vijeka, i za sve te godine bili smo svjedoci njenih brojnih transformacija.

Svaki njen album pratio je nov vizuelni identitet, a tako je i ovog puta. Seka je objavila album "Femme fatale", a na današnjoj promociji Mondo je zabilježio kadrove koji su pokazali i koliko Sekin izgled opravdava ovaj naziv.

Figure u lateksu su okruživale prostor u kojem se održavala promocija, a onda je na binu stala, tačnije - legla - Seka Aleksić.

Pogledajte:

@mondo.zabavaSeka Aleksić grmi u crvenom lateksu na promociji novog albuma 🔥 🎥| Mondo#mondo#mondozabava♬ izvorni zvuk - Mondo Zabava

Seka se na promociji pojavila u izazovnom izdanju koje je istaklo njenu savršenu figuru, ali i prorezu na grudima koji je prijetio da pukne.

Pogledajte i ove kadrove:

Pogledajte

00:12
Seka Aleksić šokirala krevetom od crvenog lateksa: Pogledajte provokativne detalje sa promocije
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Album "Femme Fatale" objavljen je 7. oktobra, a na njemu se nalazi osam novih pjesama i saradnju sa reperom i producentom Stefanom Duricem Rastom.

Pogledajte i kako je Seka izgledala prije zvaničnog početka promocije novog albuma:

Pogledajte

00:12
Seka Aleksić promocija albuma
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Pogledajte

00:22
Sve je spremno za promociju albuma Seke Aleksić: Atmosfera inspirisana nazivom "Femme Fatale"
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO



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Tagovi

seka aleksić

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