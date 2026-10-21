Pjevačica koja je dobila batine smještena u bolnicu: Otkazala sve nastupe, otkrila u kakvom je sada stanju (Foto)

Pjevačica Monika Ivkić koja je nedavno pretučena nakon jednog nastupa u kafani u dijaspori, otkazala je zakazane nastupe

Izvor: Instagram/ivkicmonika

Monika Ivkić, koja tvrdi da je pretučena nakon nastupa u kafani i da je doživjela nasilje i optužbe od gazdarice lokala, ponovo se oglasila na mrežama i otkazala planirane nastupe.

Pjevačica je navela da nije u stanju da nastupa i da je zbog stresa u lošem zdravstvenom stanju.

"Dragi moji, želim da vas obavijestim da, nažalost, zbog trenutnog zdravstvenog stanja nisam u mogućnosti da održim zakazani nastup 24.10. na jednom svadbenom veselju. Ovim putem želim iskreno da se izvinim organizatorima i ljudima koji su me očekivali. Od srca vam želim prelijepo veselje, puno ljubavi, sreće i najlepših uspomena", napisala je Monika.

Kako je Monika istakla, nakon nasilja koje je pretrpela u kafani, dobila je jake panične napade i sada se nalazi u bolnici.

"Nakon svega što sam proteklih dana emotivno prozivjela, moje zdravstveno stanje je narušeno i usled jakih paničnih napada trenutno se nalazim u bolnici. Želim da vas umirim i kažem da sam dobro, koliko je to u ovom trenutku moguće, ali mi je sada potrebno nekoliko dana mira, odmora i oporavka. Hvala vam na razumijevanju, podršci i svim lijepim riječima koje mi upućujete. Nadam se da ćemo se uskoro ponovo družiti, pjevati i stvarati lijepe uspomene", dodala je Monika na mrežama.

"Niko je nije napao"

Prema riječima gazdarice, ništa nije onako kako je Monika predstavila u javnosti.

"Ništa od toga nije bilo tako kao što je iznela u javnost, verovatno je želela popularnost, da novine pišu o njoj", počela je priču Dulinova, a onda se osvrnula na verodostojnost objavljenog sadržaja.

"Nju niko nije napao. Istina je da je nastupala kod nas u klubu, ali proverite sliku koju je objavila, ono je montaža. Devojka je došla da nastupa, pola noći je sjedjela. Ne znam da li je bila pijana ili drogirana, ali nije pjevala. Momak koji je bio sa njom je bolje pjevao od nje. Nekoliko puta smo joj rekli da krene da pjeva, da ustane, ali ona je pila, da ne iznosim sad detalje. Nije uradila svoj posao kako treba", ispričala je vlasnica, navodeći da joj se pjevačica unosila u lice i da joj je lupila šamar kako bi se odbranila.

(Telegraf, MONDO)