Pjevačica Monika Ivkić zadobila užasne povrede: Sinoć pretučena u kafani nakon nastupa

Pjevačica Monika Ivkić pretučena je na nastupu sinoć, nakon čega se odmah oglasila.

Izvor: Instagram/ivkicmonika

Kako je pjevačica Monika Ivkić navela, nju su na nastupu vrijeđali i nanijeli joj povrede, pa je apelovala da njene kolege dobro paze s kim dogovaraju poslove.

"Ono što sam doživjela prelazu svaku granicu ljudskog ponašanja"

– Nakon sinoćnjeg nastupa u Ofenbahu, osećam potrebu da se javno oglasim. Za sve godine svoje karijere doživjela sam razne situacije, ali ono što sam sinoć doživjela prelazi svaku granicu profesionalnog i ljudskog ponašanja – napisala je Monika na mrežama i dodala:

Pogledajte kako izgleda nakon incidenta:

– Umjesto profesionalnog odnosa, doživjela sam, prema svom ličnom iskustvu, fizički napad, vrijeđanje, ponižavanje i neprijatnosti prilikom isplate dogovorenog honorara – počela je ona i nastavila:

Apelovala na kolege i menadžere

– Nijedan izvođač, muzičar niti saradnik ne zaslužuje takav tretman. Ovo ne objavljujem radi senzacije, već zato što iskreno ne želim da bilo ko od mojih kolega doživi ono što sam ja doživela. Zato apelujem na sve kolege da dobro provere s kim dogovaraju nastupe i pod kakvim uslovima rade. Naša profesija zaslužuje poštovanje, a ne ponižavanje, prijetnje i nasilje. Svoje dostojanstvo, ime i profesionalni integritet ne dam nikome. Ovakvo ponašanje neću prećutati niti normalizovati – poručila je.

(Telegraf / MONDO)