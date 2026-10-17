"Udarila sam joj šamar, nasrtala je na mene": Oglasila se vlasnica kluba o incidentu sa pretučenom pjevačicom

Dulinova tvrdi da je Monika više puta nasrtala na nju i unosila joj telefon u lice, zbog čega joj je, kako navodi, u samoodbrani udarila šamar.

Izvor: Instagram/ivkicmonika

Nakon što se pjevačica Monika Ivkić oglasila uplakana, sa modricom ispod oka, tvrdeći da je sinoć pretučena nakon nastupa u Njemačkoj. Redakcija Kurira je stupila u kontakt sa vlasnicom kluba koja se predstavila kao Dulinova i koja je iznIJela svoju stranu priče.

Monika je u svom oglašavanju kroz suze navela da ju je, prema njenim rIJečima, udarila upravo gazdarica i da je radila duže od dogovorenog. Međutim, prema riječima gazdarice, ništa nije onako kako je Monika predstavila u javnosti.

"Niko ju nije napao, željela je da novine pišu o njoj"

- Ništa od toga nije bilo tako kao što je iznela u javnost, vjerovatno je željela popularnost, da novine pišu o njoj - počela je priču Dulinova, a onda se osvrnula na vjerodostojnost objavljenog sadržaja:

"Ne znam da li je bila pijana ili drogirana"

- Nju niko nije napao. Istina je da je nastupala kod nas u klubu, ali proverite sliku koju je objavila, ono je montaža. Devojka je došla da nastupa, pola noći je sjedjela. Ne znam da li je bila pijana ili drogirana, ali nije pjevala. Momak koji je bio sa njom je bolje pjevao od nje. Nekoliko puta smo joj rekli da krene pjeva, da ustane, ali ona je pila, da ne iznosim sad detalje. Nije uradila svoj posao kako treba - rekla je vlasnica za Kurir, a onda otkrila da je, i pored svega, Monika bila isplaćena po dogovoru.

Pogledajte kako je Monika igrala i pravila atmosferu u klubu pre incidenta:

"Dobila je 2.000 eura"

- Djevojci koja ju je dovela, a koja joj je vjerovatno menadžerka, sam rekla da nije zaslužila novac. Ali, dobila je 2.000 eura, čak smo i častili dečka koji je bio sa njom, on to može potvrditi - rekla je ona.

Kako je neprijatna situacija, prema riječima vlasnice kluba, počela da kulminira, u odbrani joj je udarila šamar. Međutim, nakon svega, Dulina i dalje dobija njene pozive i ucene.

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Vidi opis "Udarila sam joj šamar, nasrtala je na mene": Oglasila se vlasnica kluba o incidentu sa pretučenom pjevačicom Monika Ivkić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / Pesmom Za Dusu TV GRAND Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: YouTube/Zvezde Granda Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: YouTube/Zvezde Granda Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: YouTube/Zvezde Granda Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: YouTube/Zvezde Granda Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: youtube/printscreen/Zvezde Granda Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Šest puta je nasrtala na mene, a onda sam joj udarila šamar"

- Ona je, zatim, tražila još 500 eura, onda je izašla napolje, prebacila je nešto, previše je popila i šest puta je nasrtala na mene sa telefonom, pravila je scene. Unosila mi je telefon u lice, tvrdila je da joj nisam dala pare, a onda ih je našla. Prijetila mi je, nasrtala, a u odbrani samo sam joj šamar udarila. Samo to, kakva je to tuča? Bar vi objavite istinu, ne znam šta izvodi. Gotivila sam je, ovo je strašno. I dalje me zove i ucenje.

"Zvala je nekog i prijetila mi"

- Isplatila sam je 100% i njenog kolegu počastila 200 eura, posle je prebacila da fali još jedna novčanica od 200 eura kada je brojala pare, iako sam joj dala sve novčanice po 100. Zvala je nekon na telefon i prijetila. Posle je ipak našla novac kada ga je prebrojala.

"Tražila mi je još 2.000 eura"

- Sad me je zvala i rekla da je zbog toga otkazala naredni nastup i tražila da ja njoj platim još 2.000 eura što je otkazala. Da sam znala s kim imam posla, ne bih pravila saradnju sa njom. Mnogo ružno od nje, ali nek bude kako ona misli - rekla je Dulinova, a potom se osvrnula na objavljeni snimak, za koji kaže da je nastao u cilju marketinga:

- Da li ste vidjeli snimak koji je objavila? Na onom snimku jedne suze nema. - podvukla je ona na kraju razgovora za Kurir.

Još slika pjevačice pogledajte u galeriji:

(Kurir / MONDO)