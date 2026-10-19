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Ceca Ražnatović potpuno ćelava u spotu: Pre 19 godina snimila duet, a evo zašto nikada nije objavljen

Ceca Ražnatović potpuno ćelava u spotu: Pre 19 godina snimila duet, a evo zašto nikada nije objavljen

Autor Ana Živančević
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Ceca Ražnatović i Oliver Mandić snimili su hit "Vreme za ljubav", ali spot nikada nije objavljen.

Ceca Ražnatović potpuno ćelava u spotu Izvor: Printscreen

Svetlana Ceca Ražnatović i Oliver Mandić snimili su 2007. godine duetsku pesmu pod nazivom "Vreme za ljubav ističe". Iako je numera vremenom postala ogroman hit, ekranizacija ove pesme koja je snimljena iste godine do danas nije ugledala svetlost dana.

Za potrebe ekranizacije spota, Ceca je poput pravog profesionalca odlučila da ispuni sve zamisli reditelja, pa je pristala da se pojavi ćelava. Glavu nije obrijala, već joj je preko kose navučena posebna maska.

U to vreme objavljen je i tizer za numeru, te je publika imala priliku da vidi mali deo snimljenog materijala i sa nestrpljenjem iščekivala premijeru.

Spot nikad nije objavljen

Međutim, spot nikada zvanično nije objavljen. Prema rečima ljudi iz muzičkih krugova koji dobro poznaju Olivera Mandića, on nije želeo da se spot prikaže jer nije bio zadovoljan krajnjim izgledom videa.

Kada su ga novinari jednom prilikom upitali kada će se dogoditi premijera spota, Mandić je poručio:

"Shvatio sam da mnogo ljudi ne zna da pesma 'Vreme' postoji, a na Jutjubu ima deset miliona pregleda i neke lepe kritike".

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Ceca Ražnatović ćelava

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