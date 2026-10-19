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Ava Karabatić zadržana u pritvoru: Isplivali novi detalji nakon tvrdnji da ju je bivši pretukao oklagijom

Ava Karabatić zadržana u pritvoru: Isplivali novi detalji nakon tvrdnji da ju je bivši pretukao oklagijom

Autor Jelena Sitarica
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Avu je, nakon bjekstva iz doma u Resniku, policija pronašla i sprovela na saslušanje i medicinski pregled.

Ava Karabatić zadržana u pritvoru Izvor: Instagram

U slučaju hrvatske starlete Ave Karabatić došlo je do obrta, nakon što je policiji prijavila svog partnera zbog navodnog fizičkog zlostavljanja. Kako se saznaje, Ava je zadržana u pritvoru zbog nevažećih dokumenata, a trenutno joj prijeti deportacija iz Srbije u Hrvatsku.

Prema prenijetim detaljima, starleta je uspjela da pobjegne iz zajedničkog doma u Resniku, nakon čega ju je policijska patrola pronašla u blizini Manastira Svete Petke u Rakovici. Potom je prevežena u policijsku upravu radi davanja zvanične izjave, gdje ju je pregledala i ekipa Hitne pomoći.

"Ava je trenutno zadržana u pritvoru"

S obzirom na to da Ava Karabatić trenutno nije u mogućnosti da lično komunicira sa javnošću, upravljanje njenim Instagram profilom preuzela je prijateljica Cvita.

Izvor: Instagram

U objavljenom saopštenju prenijela je sledeću izjavu:

"Ava je trenutno zadržana u pritvoru zbog nevažećih dokumenata koje nije bila u mogućnosti da napravi jer je bila zatočena. Napomenula mi je da istaknem da ovo nije nikakva njena medijska igra. Da joj je do medija, ušla bi u Zadrugu i pravila skandale, a pritom bi i zaradila, a ne izigravala žrtvu i jadnicu po internetu", stoji u objavi na njenom Instagramu.

Izvor: Instagram printscreen

"Oteo me je prošli put kada sam pobjegla od njega"

Pored toga, u svojoj potresnoj izjavi za medije, sama Ava Karabatić otkrila je detalje navodnog zlostavljanja koje je trpjela, kao i da joj je partner oduzeo pristupe profilima na društvenim mrežama:

"On je mene oteo prošli put kada sam pobegla od njega. Društvene mreže je on preuzeo i kačio objave, ne ja. Njegova tetka J. Đ. me je psihički zlostavljala, a on me tukao oklagijom po nogama".

Njen pravni i imigracioni status i dalje se rješavaju dok se čeka odluka o eventualnoj deportaciji.

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Ava Karabatić pritvor

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