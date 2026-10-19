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"Doživila je pokušaj ubistva": Avina drugarica otkrila potresne detalje, evo u kakvom je stanju starleta

"Doživila je pokušaj ubistva": Avina drugarica otkrila potresne detalje, evo u kakvom je stanju starleta

Autor Ana Živančević
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Nakon navodnog pokušaja ubistva, Ava Karabatić se obratila policiji i potražila pomoć. Prijateljica iznosi strašne tvrdnje o njenom zlostavljanju.

Avina drugarica otkrila potresne detalje, evo u kakvom je stanju starleta Izvor: Printscreen

Starleta Ava Karabatić navodno je pretrpjela fizičko nasilje od bivšeg partnera, nakon čega se odmah obratila policiji i potražila ljekarsku pomoć.

Umjesto nje, u javnost je istupila njena bliska prijateljica Cvita sa šokantnim tvrdnjama. Ona navodi da je Ava preživjela pravi pakao, tvrdi da ju je bivši držao zaključanu, prebijao i izgladnjivao, a zbog težine povreda na kraju je morala da bude hospitalizovana.

"Pozdrav svima ljudi, Avina prijateljica Cvita ovdje. Ostala sam u šoku kad me nazvala danas drhtavim glasom. Dotični je držao zatočenu, tukao okolo očijama po nogama i cijelom tijelu. Dala mi je podatke da se prijavim na fejs, ja sam promijenila lozinku. Rekla mi je da vas obavijestim da joj je mobilni bio oduzet i objave zadnjih nedelja nije pisala ona. Ne traži nikakvu pomoć u smislu finansijsku ili nešto. Ona će se uskoro i sama oglasiti kad dođe k sebi, te priložiti svu dokumentaciju kako ne bi postojale sumnje u lažnu dramu ili nešto slično - napisala je između ostalog, a potom dodala da je u stvari preživjela pokušaj ubistva.

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Tagovi

Ava Karabatić dečko nasilje

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