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Avu Karabatić odvela policija: Posle nasilja uspjela da pobjegne, pa pronađena kod manastira

Avu Karabatić odvela policija: Posle nasilja uspjela da pobjegne, pa pronađena kod manastira

Autor Ana Živančević
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Ava Karabatić je prijavila nasilje od partnera i dala izjavu u policijskoj stanici. Saznajte sve detalje o ovom incidentu.

Policija odvela Avu Karabatić: Pronađena kod manastira Izvor: Instagram printscreen / ava_karabatic_official_novi

Rijaliti zvijezda Ava Karabatić, kako se navodi, sinoć je bila u policijskoj stanici, gdje je dala izjavu nakon što je, prema sopstvenim navodima, danima trpjela fizicko nas* je od partnera.

Pogledajte njene fotografije:

Kako Hype prenosi, Ava je navodno uspjela da pobjegne iz zajedničkog doma u Resniku, nakon čega ju je policija pronašla kod Manastira Svete Petke u Rakovici, a potom je prevezena u policijsku upravu kako bi dala izjavu o svemu što se dogodilo.

U policijsku upravu stigla je i Hitna pomoć kako bi je pregledala.

Kako navodi pomenuti portal, navodno postoji mogućnost da Ava Karabatić bude deportovana u Hrvatsku zbog nevażećih dokumenata, ali konačna odluka još nije poznata.

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Tagovi

Ava Karabatić policija

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