"Planiramo dijete": Ava Karabatić ponovo s bivšim kog je prijavila za nasilje, osvanula šok objava

Ava Karabatić ponovo je u vezi sa partnerom koje je ranije prijavljivala za nasilje

Izvor: Instagram printscreen/ava_karabatic_official

Nekadašnja rijaliti učesnica i starleta Ava Karabatić iznenadila je pratioce kada je potvrdila da se pomirila sa partnerom i odlučila da njihovoj ljubavi pruži još jednu šansu.

Nakon turbulentnog perioda, raskida, javnih rasprava i međusobnih optužbi, Ava je na Instagramu objavila zajedničku fotografiju sa izabranikom i emotivnom porukom otkrila da vjeruje u njihovu zajedničku budućnost.

Kako je istakla, iako je njihov odnos bio obilježen brojnim problemima, emocije su prevagnule, a sada su spremni da pokušaju ispočetka.

Planiraju vjenčanje i prinovu

Ava je uz fotografiju iz restorana objasnila da su nakon dužeg perioda razdvojenosti odlučili da obnove vezu. Otkrila je i da imaju ozbiljne planove, koji uključuju brak i dijete.

"Nakon dužeg perioda u kojem nismo bili zajedno, odlučili smo da damo još jednu šansu našoj vezi. Znam da je naš odnos bio pun kontroverzi, ali moje srce je uz ovog čovjeka i znam da je on ljubav mog života i moj budući muž", poručila je Ava.

Priznala je da su jedno drugom u prošlosti nanosili bol, ali tvrdi da žele da ostave nesuglasice iza sebe i izgrade stabilniji odnos.

Izvor: Instagram/ava_karabatic_official

"Obećali smo jedno drugom da više nećemo praviti probleme, pogotovo jer planiramo da imamo dijete, a disfunkcionalan odnos sa djetetom ne dolazi u obzir", navela je starleta.

Ava je dodala da vjeruje da praštanje može da pomogne ljudima da prevaziđu teške trenutke, te da se nada da će im vjera donijeti mir i sreću u budućnosti.

"Ljudski je praštati. Radili smo jedno drugom jako loše stvari, ali sada je to iza nas. Mislim da će nam bliži odnos sa dragim Bogom zaliječiti rane i donijeti novu sreću u boljoj i srećnijoj budućnosti", zaključila je Ava.

(Telegraf,MONDO)