Ima četvoro djece i 40 godina, a upisala fakultet: Crnogorska pjevačica brine o porodici, uči i otkriva kako se opušta

Milena Vučić, majka četvoro djece, upisala je fakultet i ostvaruje svoj san o glumi.

Izvor: Instagram/printscreen/vuchicmilena

Pjevačica Milena Vučić (40) majka je četvoro djece, a pored uspješne muzičke karijere nedavno je upisala fakultet kako bi ostvarila svoj veliki glumački san. Ona uprkos svim obavezama uspijeva da nađe vremena za sebe, a sada je pokazala kako ga provodi.

Kada završi sve privatne i poslovne obaveze, Milena uveče uspije da izdvoji vrijeme kako bi se posvetila sebi. Tako je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj u krevetu, bez trunke šminke meditira.

Inače, ona je nedavno otkrila da je započela studije.

"Moj novi početak. Moja mala pobjeda. Prva godina glume. Ispostavilo se da imam dar. Za četiri godine postajem glumica (bože zdravlja). Tata, znam da gledaš (pomogao si mi na prijemnom). Majko, hvala ti za emociju koju posjedujem", napisala je Milena i istakla da je zvanično student Akademije dramskih umjetnosti u Beogradu.

Suprug joj je najveća podrška

Iako uživa u ulozi majke, pjevačica je nedavno istakla koliko joj je značilo vrijeme samo za nju. Za svoj 39. rođendan, Milena je sebi priuštila nesvakidašnji poklon – otputovala je sama u Italiju.

"Rođendanski poklon. Da budem sama. Da se odmorim. Da shvatim koliko volim da provodim vrijeme sa njima. Nekonvencionalno slavlje, života...", napisala je pjevačica povodom ovog putovanja.

"Nikad nisam bježala od sebe, niti ću. Ponosna na svoj karakter, ponašanje i ljubav koju dajem i imam, mogu nastaviti dalje da dišem", poručila je Milena, dodajući da uz njih četvoro i njenu životnu ljubav, sve ima smisla.