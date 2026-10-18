 Kako izgleda brat Relje Popovića: Vešto se krije od javnosti, a mnogi kažu da je bolji frajer od pjevača (Foto)

Iako se trudi da privatnost zadrži, Relja Popović je podijelio zanimljiv detalj o svom bratu Milanu i njihovim razlikama.

Izvor: MONDO Uroš Arsić

Iako sa koleginicom Nikolijom Jovanović već dugo uživa u skladnoj zajednici, Relja Popović se oduvijek trudio da privatnost zadrži za sebe, pa malo ko zna da muzičar zapravo ima rođenog brata Milana.

Kada se prije izvjesnog vremena na mrežama pojavila njihova zajednička fotografija, pokrenula je lavinu reakcija.

Mnogi su komentarisali kako braća fizički nimalo ne liče imaju potpuno drugačiji stil oblačenja, frizuru, mada pažljivijim posmatračima nije promaklo da dijele prepoznatljiv osmijeh.

Ovako on izgleda:

Na temu zašto brata nikada ne eksponira pred kamerama, pjevač je jednom prilikom dao duhovit odgovor.

"Zato što je ljepši od mene, moram da ga krijem", kroz šalu je rekao Relja Popović.

Inače, braća su sinovi proslavljene balerine Zoje Begoli, o čijem je životu i umetničkom nasleđu muzičar javno progovorio tek nakon njene smrti.