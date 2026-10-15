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"Imam njegov snimak": Folker godinama u svađi Harisom Džinovićem, kolega mu zadao nizak udarac

"Imam njegov snimak": Folker godinama u svađi Harisom Džinovićem, kolega mu zadao nizak udarac

Autor Jovana Milićević
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Šerif Konjević je otvoreno govorio o nesuglasicama sa Harisom Džinovićem.

Folker godinama u svađi Harisom Džinovićem, kolega mu zadao nizak udarac Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevač Šerif Konjević otvoreno je progovorio o svađi i nesuglasicama koje ima sa kolegom Harisom Džinovićem, te otkrio da posjeduje i konkretan snimak onoga što mu je zasmetalo.

Kako je otkrio, Harisu je zamjerio izjavu u jednoj emisiji, gdje je Džinović naveo da Šerif čitavog života bezuspješno pokušava da kopira legendarnog Šabana Šaulića.

Izvor: Youtube printscreen/ Iz profila

"Imam i snimak gdje je on rekao da ja čitavog života kopiram Šabana Šaulića, ali da ne mogu da ga iskopiram. To je pogrešna teza, radio sam sa svim najboljim autorima u Srbiji i svi oni znaju kakav sam ja čovjek", oštro je Šerif.

"Volio sam da me pozove i kaže da se šalio"

Iako naglašava da svako ima svoj jedinstveni stil i da Harisa Džinovića i dalje cijeni kao vrhunskog interpretatora, Šerif ne krije šta ga je u cijeloj priči najviše zaboljelo.

  "Volio bih da me nekada u životu pozove i da mi kaže da se šalio. Volim ga i cijenim, srijetali smo se i posle toga, ali on nešto zateže", ispričao je pjevač.

(Blic/MONDO)

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Tagovi

haris džinović Šerif Konjević

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