Uhapšen nasilnik koji je pretukao Kiku Živković: Mjesec dana tragali za njim, reagovalo Tužilaštvo

Osumnjičeni N. R. (38) uhapšen je mesec dana nakon objave snimka prebijanja Kristine Živković iz Šapca.

Izvor: Pink printscreen

Osumnjičeni N. R. (38), koji se dovodi u vezu sa slučajem nasilja nad influenserkom Kristinom Živković iz Šapca, uhapšen je mjesec dana nakon što je na društvenim mrežama objavljen snimak njenog prebijanja.

Prema saopštenju Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu, njemu se na teret stavljaju krivična dela nasilničko ponašanje, zlostavljanje i mučenje, kao i ugrožavanje sigurnosti.

Nakon saslušanja osumnjičenog, tužilaštvo je sudu podnelo predlog da mu se odredi pritvor zbog opasnosti od bjekstva, mogućeg uticaja na svedoke i rizika da bi u kratkom vremenskom periodu mogao da ponovi krivično delo.

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"Nakon saslušanja osumnjičenog javni tužilac OJT u Šapcu je Osnovnom sudu u Šapcu podnela predlog za određivanje pritvora protiv osumnjičenog zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva, zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke i zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično djelo", naveli su u tužilaštvu.

PAŽNJA! Uznemirujući snimak:

(Republika, MONDO)