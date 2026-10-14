Adriana i Savo Džehverović otkrili pol bebe: Čestitke stižu sa svih strana (Video)

Adriana je objavila emotivan video-snimak na kom se jasno vidi da je već u poodmakloj trudnoći i otkrila da u njihov dom stiže još jedna beba.

Izvor: TikTok Printscreen

Porodica Teodore Džehverović uskoro će postati bogatija za još jednog člana. Njen brat Sava i snaha Adriana Kadar čekaju drugo dijete. Par je srećne vijesti prvo objavio na društvenim mrežama, a sada su otkrili i pol bebe.

Naime, Ćerka Dorotea je Andrianu i Savu izmazala bojom dok su imali povez za oči. Nakon što su odvezali povez uslijedila je nevjerovatna sreća kada su vidjeli da su prekriveni plavom bojom, što znači da će Adriana roditi dječaka.

Pogledajte 01:05 Adriana i Savo Džehverović otkrili pol bebe Izvor: TikTok Izvor: TikTok

Podsjetimo, Adriana je objavila emotivan video-snimak na kom se jasno vidi da je već u poodmakloj trudnoći i otkrila da u njihov dom stiže još jedna beba.

"Dugo smo čuvali našu tajnu, ali došlo je vrijeme da je podijelimo sa vama - Dorotea postaje BIG SISTER! S vjerom u Boga i srcima punim nade i ljubavi, iščekujemo dolazak još jedne male duše u naš dom", napisala je ponosna majka u opisu snimka.

Vijest koju su podijelili obradovala je njihove pratioce, a čestitke su počele da pristižu sa svih strana.

Teodora nikad srećnija

Nema sumnje da su se novoj prinovi i djevojčici koja uskoro stiže najviše obradovale ponosna baka Gordana Goca Džehverović, kao i tetka Teodora Džehverović, koja je izuzetno vezana za svog brata i njegovu porodicu, a koja se i sama oglasila na mrežama.

"Pa ljudi moji, čuvala sam ovo kao svoju tajnu. Postaću tetka po drugi put", napisala je Teodora na mrežama, a čestitke su se samo nizale.