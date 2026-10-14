Uroš i Karlo od prethodne noći postali su zvanično prvi muški gej par ispred kamera u Srbiji.

Izvor: Youtube printscreen / Zadruga

Učesnici Elite 10, Karlo Ječmenek i Uroš Stanić, nakon dugog razmišljanja i pregovora došli su do zaključka da je vrijeme da ozvaniče vezu.

Njih dvojica su prvi muški gej par koji je obelodanio svoj odnos ispred kamera, te su se upisali u istoriju srpskog rijalitija.

Pogledajte i kako je to izgledalo:

"Od sada smo zvanično zajedno"

- Uroše, ako sada ne ozvaničiš vezu, misliću da ti ti folirant. Karlo je pokazao da mu je stalo, mesec dana te čeka i promijenio se zbog tebe - rekla je Sanja.

- Jeste, hvala ti Sanja - dobacio je Karlo.

- Evo, od sada smo zvanično zajedno - priznao je Uroš.

- On to sada priča, a ko znas koja priča sutra ima da bude - dodao je Karlo.

Pogledajte slike ovog para:

Vidi opis Prva muška gej veza u rijalitiju: Uroš i Karlo otišli korak dalje, Stanić odmah postavio svoje uslove i pravila Uroš Stanić Karlo Elita 10 gej veza Uroš Stanić Karlo Elita 10 gej veza Uroš Stanić Karlo Elita 10 gej veza Uroš Stanić Karlo Elita 10 Uroš Stanić Karlo Elita 10 gej veza Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / Zadruga Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Youtube printscreen / Zadruga Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Youtube printscreen / Zadruga Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Youtube prinstcreen / Zadruga Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Youtube printscreen / Zadruga Br. slika: 5 5 / 5

Uslovi

- Ne, ja nisam pijan. Spavaš večeras kod mene u krevetu - rekao je Uroš.

- Dobro, ali ako ovo radiš jer si pijan... vidjećeš - brecnuo se Karlo.

- Samo da znaš, sa mnom moraš da provodiš vrijeme, posvećuj mi pažnju, kuvaj mi... - rekao je Uroš.

- Ne znam da kuvam. A šta ćeš ti meni da daš? - upitao je Karlo.

- Sebe, pažnju, emocije... sebe jednostavno. Biću ti lojalan i očekujem da ti budeš meni, ne smiješ da gledaš u druge - rekao je Uroš.

Pravila ponašanja

- Želiš da budem asocijalan - rekao je Karlo.

- Glorija, Sanja i Slađa, sa njih tri možeš da pričaš - rekao je Uroš.

- Sa njima i pričam jedino - izjavio je Karlo.

- Sa muškarcima da se tuširaš ne možeš i kad se oblačiš ideš sa mnom, kao i ja sa tobom - rekao je Uroš.

Prisjetimo se Uroševog poljupca sa Filiom Đukićem:

Vidi opis Prva muška gej veza u rijalitiju: Uroš i Karlo otišli korak dalje, Stanić odmah postavio svoje uslove i pravila Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: pink tv / screenshot Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: pink tv / screenshot Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: pink tv / screenshot Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: M.M./ATAIMAGES Br. slika: 7 7 / 7

(Pink.rs / MONDO)