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Prva muška gej veza u rijalitiju: Uroš i Karlo otišli korak dalje, Stanić odmah postavio svoje uslove i pravila

Prva muška gej veza u rijalitiju: Uroš i Karlo otišli korak dalje, Stanić odmah postavio svoje uslove i pravila

Autor Marina Cvetković
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Uroš i Karlo od prethodne noći postali su zvanično prvi muški gej par ispred kamera u Srbiji.

Prva muška gej veza u rijalitiju Izvor: Youtube printscreen / Zadruga

Učesnici Elite 10, Karlo Ječmenek i Uroš Stanić, nakon dugog razmišljanja i pregovora došli su do zaključka da je vrijeme da ozvaniče vezu.

Njih dvojica su prvi muški gej par koji je obelodanio svoj odnos ispred kamera, te su se upisali u istoriju srpskog rijalitija.

Pogledajte i kako je to izgledalo:

"Od sada smo zvanično zajedno"

- Uroše, ako sada ne ozvaničiš vezu, misliću da ti ti folirant. Karlo je pokazao da mu je stalo, mesec dana te čeka i promijenio se zbog tebe - rekla je Sanja.

- Jeste, hvala ti Sanja - dobacio je Karlo.

- Evo, od sada smo zvanično zajedno - priznao je Uroš.

- On to sada priča, a ko znas koja priča sutra ima da bude - dodao je Karlo.

Pogledajte slike ovog para:

Uslovi

- Ne, ja nisam pijan. Spavaš večeras kod mene u krevetu - rekao je Uroš.

- Dobro, ali ako ovo radiš jer si pijan... vidjećeš - brecnuo se Karlo.

- Samo da znaš, sa mnom moraš da provodiš vrijeme, posvećuj mi pažnju, kuvaj mi... - rekao je Uroš.

- Ne znam da kuvam. A šta ćeš ti meni da daš? - upitao je Karlo.

- Sebe, pažnju, emocije... sebe jednostavno. Biću ti lojalan i očekujem da ti budeš meni, ne smiješ da gledaš u druge - rekao je Uroš.

Pravila ponašanja

- Želiš da budem asocijalan - rekao je Karlo.

- Glorija, Sanja i Slađa, sa njih tri možeš da pričaš - rekao je Uroš.

- Sa njima i pričam jedino - izjavio je Karlo.

- Sa muškarcima da se tuširaš ne možeš i kad se oblačiš ideš sa mnom, kao i ja sa tobom - rekao je Uroš.

Prisjetimo se Uroševog poljupca sa Filiom Đukićem:

(Pink.rs / MONDO) 

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Tagovi

uroš stanić Elita 10 Karlo Ječmenek

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