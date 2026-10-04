Milan Popović je otkrio da mu je sud odredio alimentaciju u iznosu od 3.000 eura bez prethodne provjere njegovog materijalnog stanja.

Izvor: Kurir televizija

Biznismen Milan Popović gostovao je u emisiji "Neispričano", gde je otvoreno govorio o svom životnom i poslovnom putu, ali i o višegodišnjem sporu oko starateljstva nad sinom Aleksandrom sa pjevačicom Severinom Vučković

Izvor: NEMANJA NIKOLIC/Kurir

Tom prilikom osvrnuo se na sudske odluke, vreme koje je provodio sa sinom, odnos Aleksandra i Igora Kojića, ali i na najnoviju odluku prema kojoj, kako tvrdi, dijete viđa svakog drugog vikenda i plaća 3.000 eura mjesečne alimentacije.

"Znate kako, u molitvi se kaže: 'Kada daješ, onda dobijaš.' Ja sam naučio da, kada dajem, dobijam još više i mogu još više da dajem. Kada me ljudi pitaju: 'Ali kako da dam kada nemam šta da dam?' Uvijek čovjek ima šta da da. Može da da vrijeme, brigu, pažnju, dobru riječ, zahvalnost. Uvijek možeš da daješ zahvalnost."

Vidi opis "Severina nije viđala dijete, a govorila je da joj je oduzeto": Milan Popović otkrio detalje borbe za starateljstvo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/severina Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Instagram/severina Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Instagram/severina Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Instagram/severina Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/severina Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram/severina Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram/severina Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Instagram/severina Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Instagram/severina Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram/severina Br. slika: 10 10 / 10

„Ne mora to uvijek da bude novac. Eto, ja imam tu privilegiju da imam mogućnost da dajem novac i nesebično ga dajem. Ali ne volim o tome da pričam, jer smatram da meni društveno priznanje nije potrebno. Drugo, smatram da taj novac koji sam dobio nije moj novac, nije nešto što ću ja sa sobom da ponesem na onaj svijet. To je novac koji mi je dat da njime raspoređujem. Ako smijem tako da kažem, Bog mi je povjerio da tim novcem upravljam i da ga dajem kome je potreban“, rekao je Popović.

Popović je otkrio kako gleda na novac koji daje drugima i zbog čega o tome ne voli javno da govori.

„Zato ne smatram da je to nešto moje i nešto čime bi trebalo da se hvalim ili da sve vrijeme ističem da sam ja veliki donator. Ne smatram sebe tako. Ja sebe smatram jednostavno nekim ko raspoređuje taj novac ljudima kojima je potreban“, kaže on.

Osvrnuo se i na višegodišnji spor oko starateljstva nad sinom Aleksandrom, kao i na način na koji je tokom tog perioda predstavljan u javnosti. Takođe, govoreći o tome, nadovezao se i na optužbe koje su godinama iznošene na njegov račun, ali i na sudske odluke i stručna vještačenja koja su pratila čitav proces.

Izvor: NEMANJA NIKOLIC/Kurir

Evo šta je rekao o svojoj borbi za starateljstvo sa Severinom i odnosu sa sinom:

„Ništa se ne krije. Krije se jednostavno roditeljska ljubav prema tom sinu i želja da ostanem u životu tog djeteta, što sam, evo, zahvaljujući svemu tome i uspio. Ja to nikad nisam nazivao borbom. Ja sam to uvijek nazivao procesom u kojem pokušavam da doprinesem pravilnom psihološkom razvoju tog djeteta i njegovom odrastanju, što sam na kraju i uspio. Dijete me prepoznaje kao oca i vrlo rado se viđa sa mnom kad god ga pozovem.“

„Ne mogu sada tako često da idem u Zagreb kao što sam ranije mogao, jer sada imam još djece kojoj su takođe potrebne moja pažnja i posvećenost. Ali uspio sam da sačuvam svoje prisustvo, a postojao je stalni pritisak da se udaljim iz života tog djeteta. Čak i kada se moj dobar prijatelj Igor Kojić, koji sada čeka svoje prvo dijete i na čemu mu čestitam, pojavio, jedno vrijeme ga je Aleksandar zvao svojim tatom.“

„Kada je Aleksandar sa nama, kažem mu: ‘Evo, imaš dvojicu tata. Ja sam ti jedan tata, Igor je drugi tata.’ Sve smo to okrenuli na šalu. Naravno, u tim trenucima je to bilo vrlo teško. Aleksandar se navikao na Igora. On je jedno vrijeme bio sastavni dio njegovog života. Oni su bili nerazdvojni. Igor je više vremena provodio sa Aleksandrom nego što je Aleksandrova majka provodila sa njim – to me je boljelo, ali sam izdržao. Imao sam te rijetke termine za viđanje i praktično nisam propustio nijedan termin. Imao sam, recimo, srijedu popodne. Odletio bih u srijedu u podne u Zagreb, uzeo dijete iz vrtića, bio bih popodne sa njim, vratio bih ga majci i uveče se vratio u Beograd“, prisjetio se Popović.

Izvor: Kurir televizija

Na pitanje kada je Aleksandrova majka jednom presudom dobila 88 sati, da li je ona koristila svoje sate, otkrio je:

„Ne. Majka još uvijek govori da je to korumpirani sistem, sudstvo, centri i svašta, ali nikako da kaže ko je konkretno bio korumpiran i ko je koga korumpirao. Očigledno se samo olako barata tim terminima.“

„Ali gledajte, ta presuda iz 2019. godine, kada je dijete dodijeljeno meni, donesena je na osnovu mišljenja Centra za socijalni rad, posebnog staratelja djeteta, vještaka, psihologa i psihijatra, koji su vještačili roditelje i dijete. I ta sutkinja koja je donijela presudu jednostavno je prekopirala to stručno mišljenje, koje je bilo jednoglasno – da se dijete dodijeli meni. Ja sam dobio dijete. Dijete je živjelo skoro dvije godine sa mnom. Da bi splitski sud poslije dvije godine preinačio tu presudu, suprotno svim mišljenjima struke, bez ijednog obrazloženja i bez ijednog dokumenta koji potvrđuje da je to u interesu djeteta.“

"Sud je odjednom promijenio odluku"

Popović je iznio svoju stranu priče o promjenama sudskih odluka i vremenu koje je provodio sa sinom.

„Sud je jednostavno preinačio odluku i donio odluku da dijete bude dvije nedjelje sa majkom, dvije nedjelje sa mnom. A za to vrijeme, tih 20 mjeseci dok je dijete živjelo sa mnom, majka je imala svaki drugi utorak i četvrtak popodne i svaki drugi vikend. Te utorke i četvrtke majka uopšte nije koristila, uopšte nije viđala dijete.“

„Nikada nije dolazila po dijete. Skoro dvije godine, praktično, tokom nedjelje uopšte nije viđala dijete. A sve vrijeme je govorila da joj je dijete oduzeto, da ne može bez djeteta i da ga ne viđa. E sad, šta imamo? Sada imamo novu situaciju od prije dva-tri mjeseca, gdje je ta presuda koja je trajala tri-četiri godine i po kojoj smo ravnopravno viđali dijete odjednom promijenjena. Sud donosi novu presudu u kojoj ja dobijam svaki drugi vikend sa djetetom, bez da se bilo šta promijenilo, bez da sam bilo šta loše uradio“, naveo je Popović.

„I nalažu mi da plaćam alimentaciju od 3.000 eura mjesečno. Znači, 3.000 eura mjesečno alimentacije za dijete, što znači da su djetetove potrebe 6.000 eura mjesečno, na današnji dan. I sada, to je ta sutkinja koja bi očigledno trebalo da se preispita kako je i na osnovu čega donijela takvu prepravku presude i odredila toliku alimentaciju da ja plaćam, a da me nije vidjela, nije razgovarala sa mnom, nije ispitala moje materijalno stanje, bez ičega. I najvažnije od svega, protivno volji djeteta“, izjavio je Popović u emisiji „Neispričano“.

Bonus video:

Pogledajte 00:21 BOMBA U EMISIJI "NEISPRIČANO"! Milan Popović ogolio intimu pred kamerama: Severina je kukala, a niko ne zna istinu... Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

(Kurir/MONDO)